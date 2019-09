Desde el Ejecutivo de Ushuaia, adelantaron a los gremios municipales que pedirá al Concejo Deliberante un cambio de partidas para gastos corrientes y pago de salarios.

Al respecto, el funcionario expresó que “fuimos muy claros la semana anterior respecto a las dificultades que tienen las provincias y los municipios en afrontar este final de año dado que a la situación compleja que veníamos afrontando, luego del 12 de agosto este aumento del dólar trajo aparejado lo que todos ya sabemos. Ese día los tres municipios firmamos un documento donde acompañamos el pedido de fondos de la gobernadora para hacer frente por lo menos de esos 5000 pesos”.

El jefe de gabinete adelantó además que pedirán al Concejo el cambio de partidas “eso es para destinarlo a gastos de funcionamiento y el pago de salarios. La situación es compleja. Entendemos el reclamo de los trabajadores que han quedado desfasados, eso no hay manera de rebatirlo, pero lo que pasa en el bolsillo de los trabajadores también pasa en el del municipio”.

Así lo adelantó el jefe de gabinete de la municipalidad, Oscar Souto, luego de la reunión con los gremios de SOEM, no agremiados, jerárquicos y ASOEM, quienes reclaman un aumento del salario, tras haber quedado desfasado a los índices inflacionarios por los cuales traviesa el país.Souto aseguró que tras la debacle financiera, desde el municipio no han iniciado con nuevas licitaciones en curso, “hoy tenemos varios proyectos de obras pero no sabemos si estamos en condiciones o si las empresas nos cotizan a qué costo. Hoy nos ocurre con algunos proveedores nos dicen que no tienen precio. Muchos insumos asfalticos y de pavimento que son derivados del petróleo”.