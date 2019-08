El personal municipal de la ciudad de Ushuaia nucleado en el SOEM, se encuentra de asamblea y anunciaron que las mismas se llevaran a cabo en el edificio Arturo Coronado de la Municipalidad durante toda esta semana.

Gallegos afirmó que desde el SOEM “no vamos a esperar, vamos hacer lo que tenemos que hacer como sindicato para reclamar que se abra la discusión salarial” y aseguró que “al no respetar un acta de acuerdo, vamos a denunciar ante el Ministerio de Trabajo y tratar de presionar para sentarnos lo antes posible”.

El secretario de Previsión Social del Sindicato de Empleados Municipales (SOEM) Horacio Gallegos, explicó, en declaraciones a FM Master´s, que “el motivo de las asambleas es en virtud de no respetar por parte del Ejecutivo un acta de acuerdo, que decía que la primera quincena de este mes teníamos que sentarnos a rediscutir una recomposición salarial” y resaltó que “con sorpresa vemos que nos convocan para el día 26, la idea era poder tener la recomposición para el mes de agosto. No cayó bien el hecho de no sentarse antes del día 15, hemos decidido en conjunto hacer asambleas y que nos reciba el ejecutivo”.