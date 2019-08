El gerente de operaciones de Diarco, Diego Malgesini, expuso la incertidumbre de la empresa ante una situación que no saben hasta dónde podrán sostener si la corrida cambiaria no frena, las listas vienen con un incremento de entre el 15 y el 20 por ciento en todos los productos y se corre el riesgo de desabastecimiento al no poder comprar, indico. Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia informaron que algunos comercios decidieron no vender y otros ya remarcaron un 20 por ciento . Aun con este ajuste, la espiral inflacionaria todavía no registra el impacto en los precios de los combustibles y tarifas, que están dolarizados.

La corrida cambiaria que comenzó el lunes y hasta ahora no tiene freno comenzó a poner el riesgo el abastecimiento, ante la decisión de varios proveedores de no vender hasta que aclare el panorama.La corrida cambiaria recién empieza a provocar efectos, dado que resta el impacto en el valor de combustibles y tarifas, que están dolarizadas. “A nosotros los proveedores no nos están tomando pedidos. Están hablando de un aumento del 15 y el 20% sobre los precios de lista. El aumento es sobre todos los productos en general”, señaló Malgesini, y observó que “en cualquier momento de la cadena, el producto está tocado por el dólar. Con el solo hecho de que toque el ítem nafta, ya se dispara”.Consultado acerca de hasta cuándo se puede sostener esta situación, no lo pudo predecir. “El lunes se juntó la cúpula de Diarco y se decidió hacer esto, el martes ocurrió lo mismo y esto va a ser un día a día, porque no sabemos con qué nos encontramos”, sostuvo.“La situación se complica para cualquier comerciante cuando no hay un panorama cierto hacia adelante. Todo el mundo en su negocio tiene el cálculo de los gastos de mano de obra, de inversión, de servicios, de alquileres, y todos estos ítems, cuando no hay un precio fijo del dólar, van variando constantemente. Es difícil proyectar un negocio hacia adelante con todo esto”, alertó el gerente.Consultado sobre la venta con tarjeta y si se va a poder seguir sosteniendo, dijo que “seguimos recibiendo tarjetas y creo que el hecho de no recibir tarjetas sería un mito en la economía de hoy a nivel mundial. Está todo bancarizado y la gente cada vez lleva menos dinero en efectivo encima. Hoy todo se debería mover con tarjeta”, consideró. “De última, si suben los intereses, se tendrán que aggiornar las tarjetas y los bancos, no el comerciante y el consumidor”, sentenció.La presidente de la Cámara de Comercio, Claudia Fernández, dio cuenta de la “situación angustiante” que está viviendo el sector ante la incertidumbre generalizada por la corrida del dólar, que ayer registró una nueva suba.Por Radio Nacional Ushuaia indicó que algunos comercios “ya han subido sus precios y otros están sin vender, porque la reposición después sería difícil. Fue un impacto y no alcanzamos a reaccionar. Realmente es una situación angustiante, y el lunes nos llamamos unos a otros a ver cómo seguíamos. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, pero la incertidumbre es general”.“El mayor problema es no saber cuánto va a costar reponer el producto que se vende hoy. Hay comercios que decidieron no vender y no tienen precio; otros remarcaron un 20 por ciento pero no saben si eso va a alcanzar para poder reponer el producto. Ya se empezaron a hacer las primeras movilizaciones desde CAME para ver cómo va a continuar esto. Hay mucha preocupación de los comercios porque no hay una respuesta certera”, expresó.“Con el sector con que se hable, nadie ha estado mejor. Tal vez el campo tuvo una mejoría, pero acá no hay sector con el que se pueda hablar que diga que está mejor. La industria está paralizada, el comercio en declive, los docentes, los médicos, cualquier sector tiene una situación de achique permanente. Esto no es una percepción personal. Yo hace 40 años que abro mi negocio todas las mañanas con la ilusión de seguir hacia adelante. Tengo siete empleados y apostamos a seguir creciendo, pero no hemos podido hacerlo. Llega un momento en que nos planteamos cuánto tiempo más hay que esperar”, sostuvo, recordando las promesas de cambio en “el segundo semestre que nunca llegó”, sentenció Fernández.