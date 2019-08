Desde el gremio del SOEM y del personal jerárquico del municipio de Ushuaia se manifestaron ante la negativa del Ejecutivo Municipal al pedido de incremento salarial e informando a los gremios que el Gobierno Provincial no esta enviando la totalidad de la coparticipacion.

Jerárquicos también reclaman aumento : Desde el sindicato que representa al personal jerárquico de la Municipalidad de Ushuaia se refirieron a la reunión que mantuvieron con el Ejecutivo para tratar el tema salarial. Dicen que solamente les ofrecieron un bono por 5 mil pesos, pero sujeto “al arreglo que pueda tener la Provincia con la Nación”. El gremio pretende una suma al básico.

Nuestra pregunta entonces fue: bueno ¿qué hicieron ustedes ante el gobierno provincial? Porque si ellos no reclaman, si no le piden al ejecutivo de la provincia que gire lo que corresponde, no podemos hacer mucho. Entonces se arma un nudo que a veces nos cuesta romper

Recordemos que desde la semana pasada, se realizaron varias asambleas en los sectores municipales por parte del SOEM, esta vez, para comunicar a los compañeros cuál fue la respuesta del Ejecutivo respecto del pedido de recomposición salarial que había acordado con el gremio en febrero pasado.Luego de la serie de encuentros, se decidió por mayoría continuar con las asambleas en Servicios Publicos a las 8 de la mañana y a la una y media del mediodía; y en el Edificio Cano a las 10 horas.Gabriel Karamanian, secretario Gremial del personal jerárquico de la Municipalidad de Ushuaia, comenzó destacando que en la reunión con el ejecutivo “participaron todos los gremios”. En declaraciones a Radio Provincia dijo que allí les expusieron “los problemas que tiene el municipio a raíz de la coyuntura que ha sucedido después de las PASO, concretamente no ofrecieron nada respecto de un aumento del salario”, remarcó.Karamanian comentó que “la discusión fue larga, planteamos que hace tres años venimos con pérdida del salario y este año -si bien comenzamos bien porque nos otorgaron un 23%- habíamos quedado que en agosto nos juntábamos para volver a discutir, con un compromiso firme del ejecutivo sobre que trataríamos de acompañar los procesos inflacionarios”, repasó.Después comentó que les manifestaron que de no implementarse el bono “podíamos ver alguna otra alternativa en el salario, para septiembre, octubre o más adelante, entonces nos quedarían esos caminos: estos 5000 pesos si se llega a algún acuerdo y si no sentarnos más adelante para ver de otorgar algo al básico -como nosotros pretendemos- pero supeditado a como vengan las finanzas”, señaló.El secretario Gremial dijo que después “esas expectativas se incrementaron y se esperaba algún compromiso de aumento, así que en general el sentimiento del empleado municipal es de desilusión, de desazón. Porque no vemos una respuesta por parte del Ejecutivo”. Por ese motivo señaló que resolvieron convocar a “una asamblea, donde se va a informar lo que charlamos con el Ejecutivo y en base a lo que surja veremos cómo seguimos”.Para finalizar indicó que “también hay un dato más que no es menor, cuando planteamos que tenían mayores ingresos a partir de mayo y junio –en función de la coparticipación- reconocen que eso es así aunque también dicen que aumentaron los precios y que hay un montón de variables. Pero nos manifestaron que al día de hoy solamente recibieron de la provincia el 50% de la coparticipación que debe venir, respecto del mes pasado”.