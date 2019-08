El próximo jueves 29 los gremio docente y judiciales provinciales decidieron realizar un paro en reclamo de aumento salarial.

Para el dirigente lo importante es “agotar el diálogo”, porque una medida de fuerza traerá descuentos salariales y más perjuicio a los trabajadores. “Estamos en una discusión de aumento salarial para el segundo semestre, hemos pedido una reunión con el Gobierno y tuvimos una comunicación. Esta semana nos estarían recibiendo para hablar sobre lo que planteamos, que es la recomposición salarial. La idea es agotar el diálogo para ver si uno logra conseguir el aumento tan esperado para todos los trabajadores”, expuso.

Según se informo desde el SUTEF los Plenarios de Delegados del sindicato docente, determinó paro y movilización por 24 horas para el jueves 29 de agosto. La medida de fuerza está enmarcada en la jornada de lucha dispuesta por varias organizaciones sindicales, sociales, barriales, estudiantiles y de derechos humanos, ante la situación económica y social en la provincia.. Desde que regresamos de la feria judicial venimos con medidas de acción directa, y desde el primer momento estuvimos predispuestos al dialogo, pero al día de hoy no pudimos concretar nada”, dijo Lucas Ghio, Secretario Adjunto de SEJUP., si bien participaron de la reunión en la sede del sindicato docente el pasado viernes.“Los compañeros han tomado una decisión y la respetamos como organización gremial, pero nosotros nos debemos una charla profunda esta semana para ver si vamos a ir al paro. Vamos a reunirnos para evaluar la charla que se hizo en el sindicato del SUTEF. La reunión la vamos a hacer en la seccional y vamos a hablar con los compañeros de Tolhuin y Ushuaia para ver cómo nos vamos a organizar”, informó.“Desde ATE vamos a agotar el diálogo con todos y no vamos a hacer paro por hacer paro. Con esta crisis que hay, si no le alcanza a los trabajadores el salario que tienen, menos con el descuento que van a tener. No sabemos si vamos a conseguir lo que planeamos con un paro, por eso lo vamos a analizar. Respetamos a las organizaciones que toman esta decisión pero nosotros todavía no estamos hablando de paro”, concluyó.