Un hombre identificado como Claudio Antonio Guerrero Villarroel fue detenido, luego de un allanamiento en el barrio Aeropuerto de la ciudad de Rio Grande por varias denuncias de mujeres por acoso en la via publica, donde incluso llegaba a manosearlas, pudiendo estas brindar alguna descripción de él sujeto y del rodado en que se movilizaba.

El imputado no parece ser un improvisado en este tipo de delitos contra la integridad sexual, ya que cuenta con un antecedente que se traduce hoy en día en una causa judicial que espera tener fecha de juicio en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte.

Es que ello puede llevar a la defensa del acusado a pedir la nulidad de cualquier rueda de reconocimiento, atento a que las víctimas podrían verse influenciadas por el estado público de la imagen del rostro del actual detenido.

En el ultimo de los hechos denunciados mediante cámaras de seguridad en el área donde se centraron los ataques, se logro individualizar a un empleado municipal cuyo domicilio se encuentra en calle Los Ñires al 1100.Si bien aún se aguardan algunas medidas judiciales para colectar mas prueba, a Guerrero Villarroel se le atribuyen al menos cuatro episodio de este tipo de ataque callejeros, por lo que fue detenido a la espera de su declaración indagatoria en las próximas horas.Este sujeto está imputado de un grave episodio de “abuso sexual agravado por acceso carnal y corrupción de menores” en un hecho que data del año 2013, por el cual no estaba detenido ya que se consideraba que no existía riesgo procesal.La imagen del imputado se viralizó a través de redes sociales, a partir de ser extraídas de su cuenta de Facebook, donde se lo observa en varias actividades que lo vinculan a su desempeño laboral como empleado de la Municipalidad de Río Grande.Entretanto desde la Justicia no se brindaron declaraciones ni pormenores de la causa, entendiendo que hay medidas pendientes de prueba, mostrándose evidentemente contrariadas las autoridades judiciales en razón de la publicación del rostro del imputado.Atento a ello su indagatoria fue postergada por el juez actuante, el Dr. Raúl Sahade, para el día de mañana.