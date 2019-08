El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizó una auditoría a la Caja Previsional de la Policía y formuló múltiples recomendaciones dado que se detectaron profundas falencias en cuanto al funcionamiento de un organismo de la seguridad social que maneja un importante presupuesto y que se dedica a la realización de inversiones para hacerla sustentable en el tiempo.

Entre los puntos vulnerables que fueron detectados por el Tribunal de Cuentas, surgen los siguientes : Las autoridades de la Caja no han diseñado ni implementado un sistema de control interno, en su lugar se efectúan ciertas actividades de control sobre las operaciones, sin que sean coordinadas entre las áreas ni respondan a procedimientos formales.

El informe del Tribunal de Cuentas, firmado por Luis Capellano, Hugo Pani y Miguel Longhitano, subraya que “cualquier organismo de previsión social tan importante para la sociedad sería una organización con debilidad interna extrema sujeta a un altísimo riesgo de crisis institucional y funcional si no cuenta formalmente con planes, estrategias, objetivos, reglamento interno, organigrama, manuales de misiones, funciones y procedimientos, sistema de control interno, sistema de evaluación de riesgos, plan y evaluación de inversiones y además de todo”.

Entre las irregularidades se detectaron las misma en materia de control interno y de organización, para adecuarlas a lo que indican las leyes vigentes, fueron expuestas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia al Comisario General (r) Jorge Orlando Escalada, presidente de la de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario y Compensadora para el personal del ex Territorio (CRPTF).“Cualquier organismo de previsión social tan importante para la sociedad sería una organización con debilidad interna extrema sujeta a un altísimo riesgo de crisis institucional y funcional”, indica el informe elaborado por el organismo de control, el cual además fue dado a conocer a la Legislatura, mediante comunicación oficial.-El sistema no se encuentra internalizado en la gestión de la Caja, que además de ser una obligación legal, representa una herramienta fundamental que contribuirá a alentar la actitud ética y a optimizar la gestión.En otro punto, señala que si “a pesar de que el personal considera que conoce los niveles de autoridad y de responsabilidad, la organización no ha definido los objetivos y responsabilidades primarias, no ha adoptado medidas apropiadas para asegurarse que cada empleado conozca cabalmente su función. Por otra parte, no existe un procedimiento formal en materia de reemplazos en casos de licencias y ausencias prolongadas”.Además puntualiza que en la actualidad la institución previsional del personal policial y del personal del servicio penitenciario “cuenta con un sistema de información altamente vulnerable, con mucha información tramitada en forma manual, seguridad informática sin gestión de usuarios y sin control por oposición de intereses” y concluye que “por todo lo expuesto podemos opinar que la situación es grave”.