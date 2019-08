Una mujer identificada como Daniela Alfonzo de 21 años, denunció a su ex pareja Alejandro Miguel Gorondon (42), actual director de Cultura del municipio de Tolhuin por violencia de genero la primera vez y luego realizo una segunda denuncia por violación de la restricción de acercamiento.

“Desde diciembre que trabajo ahí, él me puso como coordinadora de un programa nacional, pero según él mi trabajo era estar sentada frente a él. Me hablaba mal de todas mis compañeras de trabajo y no me dejaba hablar con nadie. Me mordía la cara, la cabeza, el brazo”.

“Me hizo saber que Queno es su amigo y que yo iba a quedar como una ridícula. Yo hace muchos que estoy tratando de hablar con Queno y no está. Hablé con el secretario de gobierno y le dije lo que pasó, y me dijeron que no vaya a trabajar hasta que me reubiquen”.

La joven dijo que ingreso a trabajar al municipio en un programa nacional por Gorondon, pero “Nunca pensé que me iba a pasar a mí, y menos con una persona que trabaja para el municipio”, dijo Daniela por FM Aire Libre. Y relató que “Alejandro admitió estar enfermo, me dejaba encerrada, se llevaba la llave, en la casa de la cultura los horarios son de 8 de la mañana a las 8 de la noche, y me dejó muchas veces ahí hasta las 10 de la noche”.“Después de la denuncia por violencia de genero, ese mismo día fue amenazarme a mi trabajo y me dijo que me iba a echar. La denuncia fue el 13 y el 21 de agosto, durante esos días el historial de la computadora dice que estuvo buscando en mis redes en la computadora del trabajo”.“Ahora tengo que esperar hasta el mes que viene para ir a declarar a Río Grande. La última vez que vino a pegarme a mi casa, le hicieron prohibición de acercamiento, pero se acercó igual, desde ese momento que lo denuncié de nuevo. Y me puso en un horario de 8 a 3 para estar encima mío todo el tiempo”.“Me acerqué a la muni y me enteré que me van a cambiar de lugar: el lunes empiezo en la mesa de entrada del municipio y según la orden de la justicia no se puede acercar, pero esto es por 30 días”.