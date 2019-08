Un arqueólogo contratado por la Secretaría de Cultura, a cargo de Gonzalo Zamora, reveló que fue despedido por no avalar con su firma los estudios de impacto ambiental y arqueológico de la obra del corredor costero Canal Beagle. Aseguró que un grupo de funcionarios lo presionó poco antes de la audiencia pública del año pasado, y quedó sin trabajo poco después de no haber accedido. Expuso que el relevamiento que tiene el gobierno fue hecho en ocho días y en muchos tramos “en vehículo”, sin ningún tipo de excavación para registrar el patrimonio arqueológico. Hoy está en juicio contra el Estado y confía en que el tiempo “nos dé la razón a todos los que estamos denunciando las irregularidades de este proyecto”.

me dijo ‘si vos presentás este informe te prendés fuego

“Acá la ambición es desmedida. Yo no tengo pruebas de malversación de fondos y eso saldrá a la luz si investiga en serio el Tribunal de Cuentas, pero acá hay algo que no cierra. La audiencia pública del año pasado fue un cachetazo para el Gobierno, se expusieron las falencias técnicas de la obra y no pasó nada. Creo que el tiempo nos va a dar la razón a todos los que estamos denunciando las irregularidades de este proyecto. Esto es pegarse un tiro en el pie y destruir los propios recursos que van a generar trabajo sustentable a lo largo del tiempo”, concluyó.

El licenciado Lucas Turnes, ex empleado de la Secretaría de Cultura, a cargo de Gonzalo Zamora, reveló ayer las razones por las que fue despedido, al no acceder a los supuestos “aprietes” de su jefe, junto con varios funcionarios de primera línea del gobierno, para que avalara con su firma los informes de impacto ambiental y arqueológico de la obra del corredor costero Canal Beagle.“Mi primera reunión fue con Luís Vázquez, (Mauro) Pérez Toscani y Olaf Jovanovich, y en esa reunión los tres sugirieron que no hacía falta hacer un estudio de impacto arqueológico porque ya estaba hecho. Cuando revisé lo que había, no era ningún estudio de impacto arqueológico sino trabajos científicos hechos por arqueólogos del CADIC que hace 40 años trabajan en el área, sobre lugares específicos, que no tiene nada que ver con relevar una traza de 132 kilómetros. Esa fue la primera batalla. Yo dejé sentado por escrito que no había un estudio de impacto arqueológico y que era necesario contratar personal para hacer el relevamiento. Estas cosas estaban en el pliego licitatorio, que fue redactado por el ministro Luís Vázquez.“En Obras Públicas no querían saber nada con el CADIC porque les proponían un tiempo determinado para hacer un buen relevamiento. Esto significa un buen trabajo de registro para ver dónde están todos los yacimientos. Luego ver qué zona de bosque se puede talar y cuál no. Recién con esta información se tenía que hacer la traza; pero la traza ya estaba impuesta y el estudio había que hacerlo después como para cumplir una formalidad”, aseguró.Aclaró que “un estudio serio se podría haber realizado en unos tres meses y teníamos la oportunidad de hacerlo bien. Yo me incorporé en 2018 y empecé a revisar las notas enviadas desde el gobierno al CADIC, que ya había sido contactado a principios de 2017. El gobierno no avanzó para nada en una línea de trabajo y perdió dos temporadas de verano de trabajo”, observó, convencido de que el tiempo no era el problema en este caso.Agregó que esta actitud “. Todos me dijeron que tenía que firmar y decir que el estudio de impacto ambiental y el estudio de impacto arqueológico estaban aprobados. El estudio de impacto ambiental lo querían aprobado antes de la audiencia pública y yo dije que no. Ya había explicado hasta el cansancio cuáles eran las condiciones para hacer un buen trabajo de campo, y no tenía ningún sentido ni ética profesional poner un aval en un papel sólo para que avance la obra”, expresó.“De inmediato busqué un abogado para asesorarme y ver los pasos a seguir. Ahora estoy en un juicio laboral contra el Estado por esta situación y el costo de este juicio, si llega a ser favorable a mí, lo terminamos pagando todos. No es que lo paga Gonzalo Zamora. Yo había tenido que renunciar a las horas de taller porque eran incompatibles con la carga horaria del nuevo cargo que asumí en julio de 2018. Quedé a la buena de Dios, sin trabajo, y Gonzalo Zamora sabía de todo esto y cuál era mi situación”, remarcó.“El estudio de impacto lo presentó la empresa con personal contratado por la empresa, pero el Gobierno tiene que hacer la evaluación de cada uno de esos estudios. Si no hay profesionales geólogos o paleontólogos, no hay quién evalúe esos estudios. La verdad no les importa nada lo que pase en la zona. Si se busca un rédito económico, está mal usado el proyecto, porque de hecho propuse trabajar en serio con el turismo arqueológico, que es parte del turismo cultural y se demanda cada vez más. Pero para hacer eso hay que cuidar los yacimientos y no pasarles por encima con una topadora para hacer la ruta”, subrayó.