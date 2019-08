El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre emitió hace unos dias una resolución vinculada con la obra del corredor costero Canal Beagle, y advierte que responde a una de varias denuncias que están siendo investigadas por el ente de contralor, que ya se había expedido con anterioridad, ordenando que brinde información a las organizaciones ambientalistas.

en el período comprendido por la denuncia”, el ingeniero forestal Ricardo Vukasovic se desempañaba como funcionario de la Secretaría de Hidrocarburos y asesor de la empresa contratista del estado, lo que implica un “conflicto de intereses” por la incompatibilidad manifiesta de ambas funciones

pidió la inscripción en el Registro Provincial de Consultores Ambientales”, para pasar a desempeñar esa función paralela dentro de la empresa Gancedo

Responsable Ambiental para la firma Felipe Gancedo SA en el marco de un contrato con la administración pública

El informe del arqueólogo que le costo el puesto

Todavía resta que el Secretario de Cultura dé respuesta al pedido de informes del relevamiento realizado por la consultora Terramoena, que identificó los yacimientos y realizó el rescate, completando las “64 cajas” de las que habló Zamora y que están en proceso de clasificación, mediante un contrato pagado por la provincia para remediar el daño ambiental de la traza diseñada por Gancedo.

Se trata del dictamen 04/2019, originado en la denuncia de la Asociación de Profesionales de Turismo, por la doble función del ingeniero forestal Ricardo Vukasovic como funcionario público y asesor de la empresa Felipe Gancedo SA, que lleva adelante la obra del corredor costero.El fiscal remarca que el corredor costero “es una de las obra de mayor magnitud de la provincia, siendo la Administración quien ejerce el control respecto del desarrollo y ejecución de la misma”, por lo cual tener a un funcionario como asesor de la empresa implica “una directa colisión con las directrices constitucionales y legales en materia de prevención de conflicto de intereses”.En el dictamen se remarca la “simultaneidad” de su labor como “”. Si bien el fiscal aclara que “no hay una norma específica en la provincia referida a incompatibilidades y conflicto de intereses”, la nación “ha suscripto compromisos internacionales en materia de transparencia y anticorrupción que obligan a los estados provinciales a exigir a sus funcionarios, de cualquier rango, el debido respeto a los mismos”.“Las incompatibilidades protegen al erario público frente al riesgo de que un agente que cumple diferentes funciones produzca un perjuicio a su financiamiento o funcionamiento”, resalta, entendiendo que el conflicto de intereses atenta contra “la imparcialidad en el ejercicio de la función, la igualdad de trato e independencia de criterio”.: Por otra parte también se conoció sobre el fin de semana el informe que le habría costado el puesto al arqueólogo Lucas Turnes, quien se negó a firmar el estudio de impacto ambiental y arqueológico de la obra antes de la audiencia pública del año pasado.El contenido de este informe es parte de una demorada respuesta a la Asociación de Profesionales de Turismo por parte del secretario de Cultura Gonzalo Zamora, que concretó el 22 de agosto, argumentando que dicha demora se debió “al cierre del edificio por problemas de calefacción”.La directora agrega que “esta Dirección Provincial carece de toda información y no ha sido convocada ni ha participado en la gestión de sectores con potencial valor turístico vinculado al Patrimonio histórico cultural y paleontológico”, tal como lo había expresado el año anterior mediante nota 201/08.El informe de Turnes, dirigido a la Jefatura de Gabinete, expone que “personalmente” fiscalizó “las labores realizadas por la empresa Arqueoambiental, responsable de la realización del Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico durante los días 21 al 28 de noviembre de 2018”, por lo que dicho trabajo se resolvió en 7 días.Entre ellas detalla “el tiempo dedicado a una prospección intensiva a lo largo de 132 km”, “la cantidad personal contratado para realizar el relevamiento (2 arqueólogos y 1 paleontólogo)”, la falta de “prospecciones sub–superficiales, que permitieran detectar restos arqueológicos no observables a simple vista”; la falta de antecedentes de los profesionales contratados “en el relevamiento de yacimientos de capas antropogénicas en concheros, condición explicitada en el pliego licitatorio”, con la aclaración de que este desconocimiento “resultó en una severa limitación durante el trabajo de campo”. Agrega que “una extensa sección del tramo 2 se relevó mayormente en vehículo, hecho que afectó seriamente la capacidad de detección de material arqueológico”, con descripción precisa de cada una de estas zonas.“Si se consideran las diferentes irregularidades detectadas durante el trabajo de campo, debería realizarse una nueva prospección intensiva, de acuerdo a las condiciones explicitadas en informes anteriores. Para poder concretar el Estudio de Impacto Arqueológico y Paleontológico de forma rápida y eficaz será necesario contar, como mínimo, con un equipo de 10 arqueólogos que incluya profesionales con experiencia en la detección y excavación de complejos de capas antropogénicas en concheros y 3 paleontólogos con experiencia de trabajo en Tierra del Fuego”, recomienda Turnes.“El equipo de trabajo deberá estar provisto de los materiales e insumos detallados en el pliego licitatorio (vehículos con movilidad doble tracción, cuatriciclos, GPS de alta precisión, notebooks, indumentaria adecuada, palas, estacas, bolsas de diferentes tamaños e insumos de librería). Una vez finalizado el trabajo de campo, se estima que serán necesarios, como mínimo, otros 30 días por tramo para poder procesar los datos recolectados en el campo y elaborar el informe de impacto arqueológico y paleontológico. Además, fuera de este esquema de trabajo, deben contemplarse las excavaciones de rescate y/o salvataje, que sólo deberían realizarse como último recurso, en caso de que no sea posible desviar la traza de la ruta”, dice.