El Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, manifesto que no tenemos la seguridad si vamos a poder pagar los sueldos y confirmo que no habra aumento salarial a los empleados estatales provinciales, luego de las medidas del Gobierno nacional que impusieron un profundo recorte a la coparticipación del orden de 500 millones, segun el funcionario.

Aclaró que los 450 millones que se pierden no tienen afectación específica y tienen impacto sobre los gastos corrientes. “Es el sueldo el que se ve afectado. Son fondos que van siempre a la cuenta general de gobierno y son utilizados para el pago de sueldos. No tienen afectación específica como los fondos de la soja que teníamos y estamos reclamando por la vía judicial. Esto ya afecta los compromisos básicos, como es el pago de sueldos de la administración pública. Además afecta la coparticipación a los municipios, que se desprende de esos mismos fondos”, advirtió.

Ni hablar de aumento

Gorbacz fue consultado por Radio Fueguina sobre los recortes a la coparticipación federal y dijo que en menos de una semana en la que se dispararon todos los costos, los recortes para Tierra del Fuego treparon a 450 millones de pesos como mínimo, de acá a fin de año. La última noticia del congelamiento de combustibles, “para la provincia significa el congelamiento de las regalías, por no poder cobrar la diferencia del precio del dólar”, dijo Gorbacz.“Esta situación es muy complicada, porque además ninguna de esas medidas nos favorece por ningún lado. Hay otras provincias que por ahí pierden de recaudar pero se benefician con alguna de las medidas de IVA o Ganancias, pero no es así en Tierra del Fuego. Tampoco llegan los beneficios de los dos mil pesos que se dejan de aportar a ANSES porque tenemos la caja propia. Realmente la situación es muy delicada y por eso están hablando los gobernadores y los ministros de economía, que ya se han reunido para hacer un primer análisis. Esta semana se volverán a reunir y esperamos hacer un planteo conjunto para modificar esta decisión nacional, o que en todo caso el gobierno nacional pueda financiar este tipo de medidas o equilibrarlas con otro tipo de fondos”, informó.Santa Cruz y Chubut ya adelantaron que no van a poder pagar la totalidad de los sueldos si les recortan estos fondos, y lo mismo pasaría en Tierra del Fuego. “En la provincia estamos preocupados porque es una cifra muy importante y Tierra del Fuego ya venía con un esquema bastante apretado como para poder cumplir con sus obligaciones. Lo venimos haciendo con mucho esfuerzo y esta merma de recursos no nos deja en una situación fácil para poder cumplir con los sueldos. De ninguna manera podemos tener la seguridad de poder cumplir si estas decisiones se mantienen tal como fueron anunciadas”, alertó el funcionario. “Confiamos en que la pelea que vamos a dar con los gobernadores pueda modificar estas decisiones, de lo contrario va a ser muy complicado”, confirmó.