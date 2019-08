Batalla campal entre los empleados de dos empresas de combis en Fadul al 50 de la ciudad de Ushuaia, los empleados se pelearon en la calle y uno de ellos quedó con heridas cortantes en la cabeza. En la gresca hubo entre 8 y 10 personas involucradas.

Daniel Nuñez

David Salazar

La semana pasada, en la sesión del Concejo Deliberante se pedía la derogación de la autorización para que la empresa Nuñez-Parra, no pudiera hacer este tipo de transporte, lo que evidentemente no se concretó en los hechos y termino este mediodía a las piñas.

“Venia caminando y me patotearon, me pegaron, me llevaron contra el vidrio y me rompieron la cabeza contra el vidrio entre los dos, todos están contra nosotros”, dijo. En tanto que una persona identificada como, representante de la linea regular de transporte de combis, debió ser derivada en ambulancia al hospital regional por los fuertes golpes recibidos.Personal de policía se encuentra trabajando en el lugar, y el tránsito está cortado en la calle Fadul esquina San Martín,