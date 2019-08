El Vicegobernador de Tierra del Fuego Juan Carlos Arcando a cargo del Ejecutivo por ausencia de la gobernadora Bertone, desmintió los dichos del Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, sobre no tener certeza del pago de sueldo a los empleados estatales por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

El vicegobernador agregó : «Ahora hoy estamos viendo cómo haremos para pagar los sueldos, porque las medidas son duras, pero se pagarán, no hay que alarmar a la población. Ahora veremos los resultados de las reuniones que la gobernadora Rosana mantiene con otros mandatarios provinciales y funcionarios nacionales».

Por último, y volviendo a las declaraciones de Leonardo Gorbarcz, el vicegobernador acotó que «no se en que contexto lo dijo y no se por qué lo dijo. Creo que hay que ser prudentes y no generar alarma en la población, pese al complejo contexto que existe en el país», completó.

Arcando dijo en dialogo con FM Aire Libre que «no podemos generar un alarma en toda la población, porque los sueldos se abonarán» y criticó los dichos de Gorbacz al sostener que «no se puede decir que no podremos pagar los sueldos, porque haremos todo el esfuerzo necesario para que no se vean afectados los salarios de los trabajadores estatales, ni los servicios de la salud, educación y seguridad».Tambien añadió por otra parte que «no podremos pagar ese bono de 5 mil pesos que el presidente Mauricio Macri dispuso para los estatales nacionales. Nos pone muy complicado a las provincias. En su momento -recordó- nosotros pagamos un bono, pero ahora no podremos abonar este nuevo de 5 mil pesos».