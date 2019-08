Luego de las declaraciones de un dirigente del CECU, defendiendo a la firma La Anonima en Ushuaia y desmentir despidos y catalogarlos solo como arreglos económicos entre empleados y la empresa, un empleado del supermercado desmintió al Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia.

Nadie quiere hablar, los compañeros me apoyan con lo que digo, pero también ven que es su fuente de trabajo y, si hablan, los echan

Hace cuatro años que la gente del CECU no venía a las sucursales y vino este año por las elecciones. Ganaron las elecciones y no aparecieron más

Consideró que no alcanza con que se pague el ciento por ciento de las indemnizaciones y que debería intervenir el gremio, por ejemplo con acuerdos de reducción horaria para preservar el trabajo. “ A ninguno de los chicos que han despedido los llamó el gremio para ver si le liquidaron bien. Ni siquiera vinieron a La Anónima a avisar que iba a haber despidos. Los dos, Salguero y De la Vega, bajaron de la oficina de La Anónima y al otro día empezaron los despidos. Estos casos son todos de comercio y todos tenían el descuento sindical ”, precisó.

Pablo Ceballos, desmintió las declaraciones del secretario gremial del CECU Luis Salguero, y en dialogó con Radio Nacional expuso la situación que están viviendo en las sucursales de la capital fueguina.El trabajador de La Anonima, que se desempeña como cajero, contó que “se sorprendieron” junto con sus compañeros al leer las declaraciones de Salguero, porque son más de 30 los despidos en lo que va del año y efectivamente hubo 11 en julio. “Es una falta de respeto lo que dijo Salguero, porque desde febrero de este año los despidos vienen siendo bastante masivos. No fueron ni dos ni tres. Este mes que pasó, desde el 10 al 26, calculamos que hubo más de 11 despidos en las sucursales de Ushuaia. Además hubo bajas en el sector de depósito, donde los empleados están nucleados en el gremio de Camioneros”, dijo.Afirmó además que la conducción del CECU estaba al tanto de las desvinculaciones “desde febrero”, cuando se reunieron con la gerencia del supermercado y recibieron “un listado” del personal que sería despedido. “”, reveló.“Estamos totalmente desprotegidos y lo único que nos dicen algunos delegados es que cuidemos el trabajo porque la mano viene complicada. Yo no tengo el número exacto de despedidos este año, pero puedo asegurar que fueron más de 30 personas”, remarcó.El trabajador advirtió que no terminó la sangría en las sucursales de Ushuaia, porque “”, concluyó.