El supermercado La Anonima en Tierra del Fuego comunicó el despido de 27 trabajadores en Río Grande y 11 en Ushuaia y, al proceder al pago de indemnizaciones, no hay acciones gremiales que puedan llevarse adelante, indico el dirigente del Centro de Empleados de Comercio Daniel Rivarola, quien dijo que espera que sean los últimos de 2019. El argumento es la caída en las ventas y en menor envergadura continúa la sangría en otras ramas del comercio.

Todos en la misma:

El actual legislador electo por FORJA, dijo por FM La Isla que es muy limitada la posibilidad de intervención del gremio en estos casos, porque se pagan las indemnizaciones de ley. Al haber despidos sin causa en el sector privado, “no obedece a una situación específica sino a una decisión empresarial. La multa por esa decisión unilateral es el pago de las indemnizaciones por antigüedad y preaviso”, expresó.Bajo las leyes vigentes, “La Anónima puede cerrar una sucursal y despedir toda la gente, mientras pague lo que corresponda, y esto pasa en cualquier otro ámbito privado. Ellos manifiestan una severa crisis en las ventas y que en la relación costos-ganancias vienen en pérdida.”, alertó.“De haber más despidos sin causa no hay mucho más por hacer. Estamos hablando de un compromiso para llevar tranquilidad y que se baje la línea a los gerentes y a los jefes para que nadie hable de despidos y no presione. Si esto llega a continuar, tendremos que tomar medidas con la empresa, sin involucrar a los trabajadores. Es muy complicado tomar medidas en tanto están cumpliendo con la ley”, reiteró.Por el volumen el supermercado es noticia, pero la sangría sigue en comercios más chicos. “Hay un comercio que tiene 15 trabajadores y viene planteando que necesita pagar los sueldos en tres cuotas. Tenemos una sodería que de un día para otro despidió dos trabajadores con más de cinco años de antigüedad y ahora no tiene el dinero para pagar las indemnizaciones. Estas son discusiones diarias que tenemos, porque despiden y se arriesgan a ofrecer un plan de pagos. Tenemos gente que pretende pagar en doce cuotas la indemnización de los compañeros y necesitamos tener activo un Ministerio de Trabajo, que no vigila”, cuestionó.“Encima tenemos compañeros despedidos que no pueden acceder a la totalidad de la cuota del subsidio por desempleo, porque la ANSES ahora puso como regla que se requiere que estén los aportes al día. Si la empresa está echando, justamente es porque no tienen los aportes al día. Esto termina perjudicando a los trabajadores de forma indirecta”, dijo.