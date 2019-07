La Secretaría de Energía está próxima a difundir la reglamentación que habilitará que cada conductor pueda cargarse combustible. El servicio tendría un precio diferencial. Los estacioneros expresaron su acuerdo con la implementación del sistema, pero los gremios ya están alerta.

La normativa está en etapa de definición. Aunque no trascendieron detalles, dentro del marco regulatorio habrá ciertas características que se deberán cumplir como por ejemplo: deberá haber siempre un playero controlando la carga por parte del cliente; el surtidor deberá tener un botón que corte automáticamente el dispenser; además, se deberán facilitar guantes a cada cliente para poder realizar la carga, entre otras cosas.

Aumentos combustibles:

Durante el 2018 se registraron 14 aumentos de precios y dos rebajas. De aquí se desprende que los precios en promedio se incrementaron anualmente casi 70 por ciento. El Diesel fue el combustible que más aumentó con 76,3%; le sigue el gasoil con un 74,3% de incremento; la nafta premium con 65,8% y finalmente la Súper con un alza de 64,2 por ciento.

La intención del Gobierno es que cada estacionero decida si lo implementa o no, sin ser obligatorio, esta iniciativa fue impulsada por la petroleras, para que se habilite el despacho de combustible bajo esa modalidad, la que se practica en la mayoría de las estaciones de servicio de los países desarrollados.Gabriel Bornoroni, vocero de CECHA, expresó su satisfacción por la iniciativa. "Para nosotros es fantástico, es una idea muy buena. Además que nos permite bajar los costos, nos da una herramienta más para poder bajar el precio de los combustibles y la gente que quiere pagar, pueda hacerlo", destacó.En el país ya hubo algunas pruebas en ese sentido, aunque el argentino no es amigo del autoservicio e históricamente está acostumbrado a contar con un empleado que realice la carga de combustible. "Quizás con el tiempo se comience a usar", se ilusiona Bornoroni.Finalmente, Bornoroni dijo que no se ven en el horizonte próximo nuevos aumentos en los precios de los combustibles. "La nafta no va a bajar, pero tampoco se habla de suba. El dólar está bajo, no hay más atraso y con el último aumento se llegó al punto de equilibrio. Habría que preguntarle a las petroleras por qué no baja la nafta", sentenció.El consumo sintió el impacto de la suba de precios y el deterioro de la economía de bolsillo. Según datos del sector, durante el año pasado se vendieron 16.299.765 m3 de combustibles, mientras que en 2017 habían sido 16.403.456 m3, lo que marca una caída del 0,63 por ciento. Así, el 2018 cerró con una caída general del consumo del 5,17% en diciembre, empujado por un derrumbe de más de 24 % de la Nafta Premium, mientras que la Súper mantuvo el incremento de los últimos meses (+4,90%).