La firma Activos Fueguinos S.A. intimó a 160 familias del barrio Fuerza Unida a desalojar el predio que se encuentra usurpado. A través de una carta documento que comenzó a llegarles a los vecinos que viven en ese sector de la Margen Sur de la ciudad de Rio Grande, la firma propietaria de esas tierras, intimó a los vecinos a que en el plazo de 10 días desalojen el predio.

Asimismo resaltó que “nosotros no tenemos ninguna documentación que nos avale estar viviendo en estas tierras, siempre se solicitó la colaboración del gobierno provincial, pero siempre el gobierno provincial hizo oídos sordos, hace cinco años que vivimos en este barrio, y siempre que se solicitó el acompañamiento de la gobernadora nunca lo tuvimos, por ese motivo fue que nos dirigimos al Municipio de Río Grande como autoridad de la ciudad, solicitando ayuda, y lo que ellos pudiesen realizar desde su lugar, desde ahí nace el proyecto de expropiación, pero nosotros no contamos con ninguna titularidad, ni nada por el estilo”.

Por último dejo en claro que “como referente del lugar no voy a permitir que ningún vecino, como así tampoco ninguno de mis hijos quede en la calle, o se los saque de su casa, voy a defender mi barrio, y nos vamos a levantar con el barrio completo si es necesario porque la verdad que después de cinco años querer venir a hacer esto con la gente la verdad que da mucha tristeza, y vergüenza que estén actuando de esta manera, por lo tanto nosotros vamos a hacer lo que corresponde, el barrio está dispuesto a levantarse por completo, hoy en día hablé con todos los vecinos, pero me sorprendió muchísimo que esta persona que esta notificando a la gente como lo es Fernando Lapadula va a pertenecer al equipo del intendente electo Martín Pérez, con lo cual me quede muy asombrada porque si es el próximo intendente no puede dejar permitir estas cosas con gente que va a trabajar para él”, concluyó.

A través de una nota formulada por la firma Activos Fueguinos S.A., quien es apoderada de las parcelas 1 y 2 del macizo 48 de la sección K de Rio Grande, y en virtud de la ocupación irregular del predio que hacen los vecinos del barrio Fuerza Unida, se los intimó a desalojar el lugar en el plazo de 10 días, bajo el apercibimiento de iniciar la acción judicial de desalojo, sin perjuicio de la acción criminal por usurpación.Incluso sostuvo que “le hicimos una entrega de una nota en mano en la que le pedimos la expropiación, pero tampoco tuvimos respuesta, teniendo en cuenta que en ese pedido no solo iba el pedido del barrio Fuerza Unida, sino también de otros barrios más, donde además expresábamos otras necesidades de los distintos barrios en donde nosotros vivimos, pero al no tener respuesta, solicitamos al Municipio la colaboración, o que intervengan en lo que se pudieran llegar hacer, entonces de ahí nace un proyecto de expropiación que es presentado al Concejo Deliberante, y cuando se va a pedir el acompañamiento de los concejales Duré, Colazo, Von der Thusen, y Rossi, estos no quisieron acompañar el pedido de expropiación, de hecho eso quedó ahí porque no acompañaron estos concejales, siendo que fue algo que no lo esperábamos porque se supone que ellos son funcionarios públicos, y tienen que estar dispuestos a resolver los problemas de los vecinos”, reprochó la referente barrial.Por este motivo sostuvo que “a través de está nota se nos intima a desalojar el lugar en diez días, siendo que en el Barrio Fuerza Unida estamos viviendo más de 160 familias”, dijo, al tiempo que agregó que “como vecinos vamos a actuar tranquilamente, obviamente no vamos a permitir que se nos saquen de este lugar, siendo que llevamos cinco años viviendo acá, sin una orden de un Juez acá no se mueve nadie, nos vamos a plantar, y si el barrio se tiene que movilizar por completo, lo va a hacer, pero una notificación no nos va a amedrentar”, explicó.Puntualizó que “este barrio se creó con muchísima gente laburadora, vi crecer el barrio, y vi como armaban las casas, siendo que hoy en día tenemos obras de gas prácticamente finalizadas, y que ahora aparezcan con esto de querer desalojarnos, la verdad cuesta creerlo después de que costó tanto poder lograr todo esto”.