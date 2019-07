En las próximas elecciones PASO del 11 de agosto en Tierra del Fuego, habrá 13 boletas en el cuarto oscuro, cuatro de las nueve fórmulas presidenciales tendrán precandidatos fueguinos para diputados y senadores nacionales y solo habrá una interna.

Estas son todas las boletas

De acuerdo al cronograma difundido por la Cámara Nacional Electoral la campaña electoral debe comenzar el 12 de julio.

En total son nueve candidatos a presidente y a vice. El problema es que no todos tendrán una boleta local, habrá cinco tramos solitarios: los de Manuela Castañeira, Juan José Gómez Centurión, Alejandro Biondini, José Antonio Romero Feris y José Luis Espert.En medio de la confusión general por la sucesión de fechas electorales, se vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cargos nacionales.•Las primeras cinco que irán solas son las de los candidatos a presidente que no tienen candidatos a diputados y senadores por Tierra del Fuego: Manuela Castañeira, Juan José Gómez Centurión, Alejandro Biondini, José Antonio Romero Feris y José Luis Espert.En este caso la primera lista a senadores la encabezancomo candidato a senador y al concejalcomo primer postulante a la Cámara Baja con “Juntos por el Cambio”.La tercera lista es la que lidera la radicala senadores nacionales, provenientes del sector Cantera Popular del Radicalismo fueguino.•El Frente de Todos que impulsa la candidatura decomo senadores y a la gobernadoraa Diputados. Esta lista va con boleta larga acompañando la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández.•Concertación FORJA, reciente ganador en las elecciones provinciales junto al MPF, con el Frente Vamos Todos a Vivir Mejor irá con boleta corta, es decir no llevará ninguna fórmula a la presidencia, aunque públicamente su referente, Gustavo Melella, adelantó el respaldo a la fórmula Fernández-Fernández. Su primer candidato al Senado seráacompañado por, y como primera candidata a Diputadosjunto a•En tanto el Partido Obrero irá también con boleta larga con la fórmula de Nicolás del Caño y Romina Del Plá, acompañados porpara senador ypara Diputados.