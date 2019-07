El juez de feria ordenó poner a resguardo a un bebe cuya madre tiene un retraso madurativo moderado la cual gestó a un bebe producto de haber sido abusada sexualmente. El juez ordenó quitarle el niño a la madre y ponerlo a resguardo hasta tanto la familia compruebe que se puede hacer cargo del mismo.

Antecedentes del caso : De lo que se desprende del caso, el embarazo fue detectado por docentes a los seis meses de gestación y allí comenzaron los controles médicos, ante la falta de iniciativa de la familia. La joven, que tiene retraso madurativo moderado, vive con su madre y fue víctima de un abuso sexual, por lo cual se tramita una causa penal, en el cual ésta última está involucrada.

Marcela Sandra Schlei

El Juez del Juzgado de Minoridad y Familia Nº1 del Distrito Judicial Norte en feria, Fernando González ordenó que, en forma preventiva y hasta tanto la familia compruebe que se puede hacer cargo de él, se le quite la tenencia de un bebé a su madre una joven (identificada como ADS), quien padece retraso madurativo moderado y que lo concibió a partir de haber sido víctima de un abuso sexual, caso penal en el que está imputada la abuela del bebé, quien esta identificado con las iniciales CBS.El juez a cargo del Juzgado de Familia y Minoridad 1 de Río Grande, adoptó la resolución garantizando el contacto diario con su madre biológica y se hizo luego de evaluar los dictámenes del servicio de neonatología, salud mental, ginecología y servicio social, todos ellos del Hospital Regional.La medida adoptada es provisoria y no definitiva. La familia de A.D.S. tiene un plazo de 180 días para demostrar que están en condiciones de quedar al cuidado del niño y revertir las situaciones que a la fecha se tuvieron en cuenta para adoptar la medida.Es más la madre de la joven identificada comoquien negaba que su hija estuviera embarazada y que “tenía problemas estomacales e intestinales” y se negó a permitir el monitoreo del caso por parte de los organismo de Protección Integral que deben velar por la no vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes.Finalmente, el pasado 15 de julio nació el niño y en el transcurso de la internación,. Ello, derivó que el niño sea resguardado en el servicio de neonatología por falta de cuidados básicos.