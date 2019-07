El secretario de Inversiones del gobierno provincial, Leonardo Zara, fue consultado por FM La Isla sobre la denuncia penal radicada por Luis Raña contra la gobernadora Bertone, el vicegobernador y el ministro de economia, vinculada con el presunto ocultamiento de deudas por 358 millones de dólares, a lo que se sumaron críticas del gobernador electo Gustavo Melella por el “ocultamiento de información”.

Nosotros siempre hemos dicho la verdad y explicamos todo el proceso completo. No hay nada escondido ni oculto, y simplemente lo que hay que hacer es sentarse, en el marco del proceso de transición que está coordinado mediante un decreto, y entender cómo funciona, para que no se cometan errores cuando se habla sobre la toma de deuda

En primer lugar, la deuda es por 200 millones de dólares y no sé de dónde sacan 358 millones

Creo que eso es una suma de los montos que autoriza la Legislatura en cada presupuesto, anualmente, para tomar deuda en caso de que decida hacerlo. Es una autorización presupuestaria, pero esa deuda nunca se tomó

El problema es que genera una noticia falsa que puede poner nerviosa a la gente, y lo peor es que los actores políticos utilicen esta información como verdadera

“Les deseo suerte” : Dado que Melella apunta a mejorar la inversión de ese dinero y cuestiona que se tome deuda al 9% y se preste al 3%, Zara mencionó que “el gobierno nacional, en el mejor momento financiero, la tasa más barata que consiguió fue del 6,25%. El promedio de las provincias, sacando Neuquén, estuvo entre el 8, el 10 y hasta el 11%. Yo les deseo suerte, porque en la Argentina de hoy no creo que haya instrumentos que rindan mucho más que eso en este momento. La inversión uno la hace para recuperar algo del interés mientras no está usando el dinero. Es beneficioso para la provincia y ahorramos algo de los intereses que hay que pagar. Es sólo para eso. Tenerlo en dólares es una forma de resguardo, porque hemos pasado una devaluación de más del ciento por ciento desde que colocamos esos títulos de deuda. Esa deuda se colocó con un dólar a 14,90 pesos y después terminó valiendo 43 pesos . En esa diferencia de tipo de cambio pegamos un gran salto en la posición en pesos”, destacó.

Dónde está el dinero

Es mucho más sencillo de lo que parece, porque en los papeles está todo. El BTF abrió una cuenta en el Banco Nación, en la sucursal de Nueva York, allí entraron los fondos y después se le remitieron al BTF

La denuncia : De Luis Raña fue radicada contra la gobernadora de Tierra del Fuego Bertone, el vicegobernador Arcando y el ministro de Economía José Labroca. Ingresó el 31 de mayo de este año y fue ampliada el 11 de junio. Allí se calcula una deuda de unos 358 millones de dólares y se detalla el proceso de apertura de una cuenta especial en dólares en el BTF para recibir los fondos de la emisión de títulos públicos autorizada por la Legislatura actual, por un monto que “asciende a 350 millones de dólares de créditos”, superando “el 25% del presupuesto tal y como lo establece la constitución provincial”.

Zara negó que la toma de endeudamiento haya sido de 358 millones de dólares y cuestionó el. Aseguró que todo el procedimiento de colocación de bonos fue aprobado por los organismos de control y que está en el expediente el detalle de la operatoria, al que podrá acceder el funcionario designado por el gobernador electo para la transición. Lamentó que se difunda una “noticia falsa” y que esto sea utilizado por la política. Para el Secretario, las críticas de Melella al ocultamiento de información son una excusa ante la imposibilidad de cumplir con las promesas de campaña.“El proceso fue ordenado, transparente, aprobado por la Legislatura provincial, por el Tribunal de Cuentas, por la Fiscalía de Estado, intervino la Contaduría General de la provincia, la Secretaría Legal y Técnica, y todos los organismos que están dentro y fuera, que son de control, para hacer algo conforme a la ley. Así se hizo, y se hizo bien. No hay ningún problema en el expediente pero aquel que no lo vio puede decir un montón de barbaridades”, expresó.“Las obras están iniciadas y se están ejecutando. Obviamente es un plan de infraestructura de acá a algunos años, es decir que van a trascender nuestro mandato y es muy importante que estemos dejando obras para el futuro para mejorar la calidad de vida de los fueguinos. Con estas obras generamos más de tres mil puestos de trabajo directos en toda la provincia y creemos que van a tener un impacto beneficioso en la economía de la provincia y en la calidad de vida”, dijo.“No puede pasar que la política se agarre de estas mentiras, porque eso se cae de maduro cuando uno se sienta y lee el expediente.”, recomendó, con la aclaración de que hasta ahora no fue notificado de “ningún requerimiento” relacionado con esta operatoria.Para Zara hay “desconocimiento” del denunciante y “está sumando los presupuestos, por eso dice eso. La verdad, es un mamarracho, es una mentira y se va a caer”, sentenció.“Esos instrumentos de inversión se eligieron para que los fondos no estén en forma ociosa. Mientras uno no tiene obligaciones de pagar certificados de obras que llevan mucho tiempo, lo que no se gasta de inmediato se invierte, se resguarda y generalmente se elige alguna inversión en el momento, que puede ser inversión de moneda, y en este caso el dinero siempre estuvo en dólares; o bien en algún bono”, manifestó.Se le indicó que, a la hora de devolver, tiene que ser en dólares, pero remarcó que también las regalías con las que se paga el crédito se cobran en dólares. “Eso está anclado al flujo de regalías y a los ingresos de la provincia por regalías, que destina un pequeño porcentaje a pagar los intereses. Esos ingresos se reciben en dólares también”, replicó.“No se puede mover un centavo por fuera del menú de obras.”, observó. En la denuncia, Luis Raña habla de esa diferencia de 25 dólares y asegura que en realidad fueron más de tres millones, que estarían faltando del saldo. “No falta nada y eso es mentira. Lo mejor es que, si esa denuncia es real, sea tramitada por la justicia como corresponde. Nosotros queremos que se termine esta mentira y, lamentablemente estas noticias que levantan los portales pueden generar preocupación de que puede haber algo raro, pero no es así”, aseveró.También hizo un análisis político de las críticas de Melella al ocultamiento de información. “. Nosotros elegimos hacer campaña con la verdad y creo que ellos están viendo que esto es más difícil de lo que pensaban y le quieren echar la culpa al endeudamiento, para decir que no tienen los fondos. Creo que viene por ese lado, y por eso digo que lo peor que puede pasar es que en la política se agarren de estas cosas que salen publicadas por ahí y son mentiras”, concluyó.Cita artículos de las leyes de presupuesto 2016 y 2017 y además pone en duda el destino de otros fondos de la provincia, comparando el aumento de la coparticipación nacional con la disminución de lo que se destina a masa salarial, que fue disminuyendo en proporción. Estima una diferencia anual de 3.800 millones de pesos en favor de la administración central y deja el interrogante sobre el destino de esos fondos que corresponden a gastos corrientes.