En un acto de FORJA el gobernador electo, Gustavo Melella, junto a sus candidatos Senadores y Diputados, dijo que “Nosotros no tenemos la necesidad de esconder a nuestros candidatos” y refiriendose concretamente a los candidatos del Frente de Todos, sabemos que ellos cuando sean electos, van a traicionar a los votantes como hicieron con nosotros .

Acompañamiento a Fernández-Fernández : Luego de las criticas de La Campora por su spot publicitario vota a cualquiera de presidente, afirmó “no necesitamos decirlo permanentemente, tenemos un posicionamiento ideológico y nuestra fórmula es Fernández-Fernández, y aunque no tengamos la boleta los tenemos en los principios como en la práctica cotidiana que algunos no la pueden mostrar, donde algunos tienen que fabricar videos ahora hablando de Cristina cuando antes la trataron de tránsfuga y corrupta .”

por más que vayan en la boleta de Cristina, no tienen principios del campo nacional y popular. Así como nos traicionaron apenas asumieron el gobierno, lo van a volver a hacer.

Si ponemos las tijeras es porque realmente queremos a Fernández-Fernández en la presidencia

Al mismo tiempo que expresó “ no desmerecemos a nadie, deseo que los senadores que van en la boleta con Cristina que son de La Cámpora también ingresen en el senado porque van a hacer fuerza en el campo nacional y popular. No son nuestros enemigos, pero que no se equivoquen, este gobierno electo nunca bajó sus banderas ni las cambiamos .”

Junto a Melella en Río Grande, estuvieron presentes los candidatos a diputados nacionales y senadores, Mabel Caparrós; Federico Runin; Osvaldo López; Adriana Chapperon; Daniela Freiberger.Lo cual se debe porque “nuestra provincia, nuestro país no se puede privar de tener senadores y diputados como ellos: íntegros; transparentes; honestos; capaces; que no levanten la mano por el endeudamiento, por la reforma jubilatoria o en favor del fondo monetario y”; sostuvo Melella.Además, “que sean bien recibidos por sus vecinos cuando vuelvan de votar alguna ley extraordinaria en defensa de nuestra República y provincia y no que se tengan que esconder. Diputados como senadores que se puedan mirarse cara a cara con cada uno de nosotros, con honestidad e integridad”; profundizó.“Nosotros tenemos memoria y tenemos principios, porque cuando hablamos de inclusión hablamos de verdad; cuando defendemos la soberanía, la defendemos y ponemos el cuerpo.”; explayó el gobernador electo.Por ello aclaró “el nuevo gobierno de Tierra del Fuego que todos nosotros construimos, necesita diputados y senadores como ellos, para que defiendan la producción, el empleo, la ley de promoción, la soberanía, el acceso a la tierra y la vivienda, a los jubilados, a los discapacitados, a los chicos, adolescentes, jóvenes y adultos para que entiendan que tenemos una provincia grande, que tiene un potencial extraordinario y nosotros no estamos en la chicana política.”A su vez, expresó “. Eso es egoísmo político y lo tenemos que desterrar, nosotros vamos a vivir mejor, cueste lo que cueste, aunque ellos no quieran”; sostuvo.“La realidad es que nosotros vamos a trabajar y nuestra provincia como nuestro gobierno necesita de gente honesta, capaz, que tenga sentido común y compromiso con los demás, por eso tenemos estos candidatos”; remarcó.También especificó “. Así como nosotros respetamos, pedimos que nos respeten”.