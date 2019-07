En la próxima sesión del mes de agosto la Legislatura definirá la restitución de la movilidad jubilatoria automática a los jubilados provinciales de Tierra del Fuego, tras el unánime respaldo en la reunión de comisión de los tres bloques legislativos adelantaron que acompañarán la modificación, la cual a pesar de las manifestaciones políticas de los bloques a los jubilados aun debe ser aprobada en sesion.

La modificación en cuestión será tratada en la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, que se realizará el jueves 22 o el jueves 29

Una decisión sin impacto actual : Un dato que no pasa desapercibido es que la restitución de la movilidad automática no tendrá en lo inmediato efecto alguno sobre los actuales haberes que perciben los jubilados. Ello, ya que la actualización que van a percibir en los próximos días corresponde al aumento promedio del 23% que percibieron los activos en la primera parte del año, en tanto que la próxima ya dependerá de la política salarial que disponga el Gobierno electo que asume el 17 de diciembre .

La movilidad automática no pone en riesgo el sistema previsional:

“Fue parte de un acuerdo político entre el Gobierno y los Municipios” : El radical Pablo Blanco no desaprovechó la oportunidad para recordar que la modificación que estableció la movilidad semestral fue parte del acuerdo de consenso fiscal firmado en diciembre de 2017 entre el Gobierno de la Provincia y los Municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

“Pudo haber errores, pero estábamos en emergencia”

La ratificación del bloque del Movimiento Popular Fueguino de su voluntad política de avanzar en la modificación del régimen jubilatorio para restablecer el mecanismo de actualización automática de los haberes de pasividad, sumado a la decisión del bloque de la UCR de retirar el proyecto que impulsaba pasar de la actual movilidad semestral a una trimestral, más la decisión política de la bancada del FPV-PJ de acompañar la propuesta del MPF dio las garantías necesarias de que el Parlamento contará con los votos necesarios para en la proxima sesion derogar el artículo 6 de la ley 1210, sancionada en diciembre de 2017, que sustituyó el artículo 46 de la ley 561 y dejó sin efecto la movilidad automática y la reemplazó por la actual movilidad semestral.La definición se adoptó en el marco de la reunión de comisión de Economía que contó con la participación de los legisladores Blanco y Martínez Allende, de la UCR; Löffler, Boyadjián, Villegas y Urquiza, del MPF, y Martínez, Bilota, Carrasco, Gómez, Freites y Romano; de la Directora por los pasivos en la Caja de Previsión, Elisa Dietrich; del abogado Félix Santamaría y unos 50 jubilados.Se aseguró que la actualización que recibirán este mes los pasivos por el aumento recibido por los activos a comienzo de año implicará una erogación de 84 millones de pesos (contra casi 420 millones que se ahorró de pagar si la movilidad fuera automática) que se financia con el incremento en los aportes y contribuciones derivados del aumento a los activos, por lo que aseguró que la movilidad automática “no pone en riesgo no genere un quiebre al sistema previsional”.Más allá de las críticas a la movilidad semestral, también se cuestionó la “incorrecta aplicación” del coeficiente de actualización realizada por el Presidente de la Caja, Rubén Bhantje, que afirmaron rompió la equivalencia del 82% con la remuneración del activo, y que señalaron contó con la “complicidad” del Tribunal de Cunetas, y del tope respecto del haber de la Gobernadora.Tras esa aclaración, Blanco anunció el retiro del proyecto presentado por su bloque que proponía la movilidad trimestral y el acompañamiento al del MPF.: La mayor expectativa estaba centrada en la postura que sobre el particular iba a adoptar la bancada oficialista ya que sus votos resultan indispensables para sancionar la restitución de la movilidad automática.Dijo que por ello se resolvió enfrentar la situación para “garantizar la sustentabilidad del régimen de jubilaciones y evitar la transferencia de la Caja a Nación”, y que en ese marco de emergencia “nos podemos haber equivocado en algunas medidas, como el aporte solidario, porque no somos perfectos”.