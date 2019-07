Una seguidilla de accidentes de tránsito se produjeron durante el último fin de semana largo en la cuidad de Ushuaia, dejando como saldo varias personas lesionadas e importantes daños materiales.

Mariana Daniela Padin Palavecino

Evelina Torres Lizarraga

Florencia Paola Espinoza

Eliseo Esteban Henríquez

David Ezequiel Martínez

Marcos González

Marino Esteban Esquivel

Nicolás Núñez Vargas

Daniel Alejandro González Padilla

Roberto Carlos González

Alberto Alejandro Garea

Patricia Matilde Rojo

Elsa Gamara

Diego Andrés Calcagono

El primeros de ellos ocurrió en la intersección de las calles Prefectura Naval y Roca, entre una Toyota Hilux, el cual era conducido por(24), quien producto del estado resbaladizo de la calzada, perdió el control de la unidad, impactando a un Ford Fiesta, propiedad deque se encontraba estacionado en el lugar.Personal de la Comisaria Tercera fue alertado de una colisión vehicular en el ingreso al Barrio dos Banderas. Ya en el lugar informaron que dicha colisión habría sido en Avenida Héroes de Malvinas. Los uniformados al arribar observaron a dos rodados con evidentes indicios de haber sufrido una colisión siendo el primero de ellos un Chevrolet Corsa, conducido por(34), quien iba acompañada de(36). El segundo vehículo involucrado resultó ser un Volkswagen Gol Trend, conducido por(26), quien se encontraba acompañado de(25).Se destaca que al sitio de la intervención acudió personal bomberil, quienes al asistir a las personas que viajaban en los vehículos corroboraron que ninguno se hallaba lesionado, motivo por el cual se los asesoró de los pasos legales a seguir.Choque y despiste vehicular en el ingreso al barrio Dos Banderas. Al arribo del personal policial se localizó un rodado Hyundai I-10, con signos evidentes de haber colisionado.Accidente en la calle Isla San Pedro al 200 entre un Chery QQ, conducido por(34) y un Ford Focus, conducidoPosteriormente se estableció que Rojo no presentaba lesiones y debido a que el conductor González, se encontraba bajo los efectos del alcohol se solicita la presencia de Tránsito Municipal, quienes realizaron el alcohotest y la correspondiente acta de infracción e incautamiento del vehículo Toyota,Otro vehículo desbarrancó en Playa Larga, a la altura del primer estacionamiento. Se traslada al lugar personal policial confirmando minutos después que no había personas lesionadas. Allí los uniformados se entrevistaron con(33), el cual manifestó que cuando se encontraba transitando por el camino de la Reserva Natural Playa Larga con dirección al casco céntrico y por el estado de la calzada, perdió el control de su Chevrolet Prisma, para finalizar en una pequeña zanja, no padeciendo lesión alguna.