Una pareja que viajaba a bordo de un ómnibus de pasajeros con destino a Ushuaia y que había partido desde Río Gallegos, fue detenida por personal de Aduana chilena en el control integrado de Monte Aymond, cuando intentaba ingresar a ese país sin declarar y ocultos en los bolsillos de una chaqueta y en una faja, $ 811.835 pesos argentinos y US$ 2.700 dolares.

Tras hacer la conversión del dinero argentino, se determinó que el total de billetes escondidos correspondían a US$21.735. Una vez concretado este hallazgo, se procedió inmediatamente a retener el 30% del dinero descubierto.

De acuerdo a la normativa vigente contenida en la Ley 19.913, que controla el lavado y blanqueo de activos o el financiamiento de actividades ilícitas, las personas que ingresen o salgan de Chile con dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador superior a US$ 10.000 dolares o su equivalente en otras monedas, incluido el peso chileno, deben ser declararlos ante Aduana.

El procedimiento se llevó a cabo cuando fiscalizadores de la Dirección Regional de Aduanas de Punta Arenas controlaron a una familia de viajeros argentinos que venían en tránsito por Chile, desde la ciudad de Río Gallegos con destino a Ushuaia.Al ser examinados descubrieron que, escondidos en uno de los bolsillos de una chaqueta y en una faja adosada al cuerpo, tenían 811.835 pesos argentinos en billetes de diversa denominación, además de otros US$ 2.700 en efectivo.El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Rodolfo Valenzuela, explicó que “nuestra labor es detectar cualquier ilícito que puede estar ocurriendo cuando los viajeros ingresen a nuestro país ya se de manera más permanente o en tránsito, como en este caso. Esta detección pudo realizarse debido a la experiencia de nuestros funcionarios y a su rápido actuar”.El no cumplimiento de esta norma arriesga la retención del 30% de la moneda en efectivo o el 100% de los instrumentos negociables al portador. Además, este tipo de acciones son informadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mediante el Reporte de Operación Sospechosa para fines de análisis posteriores, según indicaron los medios chilenos que no identificaron hasta el momento a las personas detenidas.