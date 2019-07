Otra vez denuncian irregularidades en las compras y las licitaciones de la Dirección Provincial de Energía en Ushuaia, esta vez es por la compra de 200.000 lámparas LED que había quedado desierta a principios de este año, luego de varias denuncias por irregularidades (ver)

Acosta aseguró en declaraciones a FM Masters que “no dan aviso a ninguna industria local” y que se trata de “ prioridades que no son necesarias o deberían ser consultadas con el ejecutivo electo ” en referencia a la compra de luminarias LED y advirtió que “lo que querríamos en esta instancia es que, el tema de las licitaciones públicas haya una discusión de cara a la sociedad” y se expresó “ cansada de los trajes hechos a medidas y de los sobreprecios ”.

si bien el presupuesto oficial es de 11.400.000 pesos, por lo que he visto bajó considerablemente lo que se ha ofertado. Va de los 5 millones a 8 o 9. El valor de la lamparita domiciliaria oscila entre los 29 y 49 pesos lo que han ofertado

tras la aprobación del Tribunal de Cuentas hay 15 días para que la empresa ganadora entregue las lámparas y tras ese período se procederá a la entrega de las mismas

Ledesma invito a RENACER a ir a la Justicia

“Se tomó la decisión de darla de baja y volver a licitarla de vuelta” a la que se presentaron 8 empresas: 2 de afuera de la provincia y 6 locales. “Hay que ser justo con todos, y que todos participen ” finalizó.

Luego de pasada las elecciones provinciales y sabiendo que no sigue Bertone a cargo del Ejecutivo, el presidente de la DPE,Ahora se conoció que, luego de haber sido convocada nuevamente, se abrieron los sobres para la adquisición de 200 mil lámparas LED domiciliarias. Ante esta situacion la titular de Renacer cuestionó al gobierno provincial y aseguró que “” e insistió en su desacuerdo con “la nueva licitacion que saca Energía para comprar 200 mil luminarias LED domiciliarias a 11 millones 400 mil pesos”.El titular de la DPE recogió el guante y ante las declaraciones de Acosta, Ledesma recordó que la anterior era “una licitación en la cual no se cumplía con el pliego. Volvimos a realizarla nuevamente, al día de hoy hay 8 ofertas de distintas empresas” las mismas deberán pasar a comisión evaluadora para luego ser ratificado por el Tribunal de Cuentas.Ledesma relató que las lámparas serán repartidas en toda la provincia, “lleva su tiempo” aclaró el funcionario quien especificó que se trata de la entrega de tres lámparas por domicilio anexada a un folleto explicativo sobre el ahorro de energía.“Entendemos que no todo el mundo puede comprar lámparas LED. Entendemos que al hacer una compra tan grande bajamos los costos” dijo Ledesma quien explicó que“Si volví a escuchar a Mónica Acosta volver a quejarse. Si ella ve que hay una licitación, como ella dice, a medida; que haga la denuncia judicial correspondiente. Yo no voy a hacer la licitación a medida de la cooperativa” disparó.”.“No hay inconveniente, al contrario, mejor” reconoció, aunque insistió que “la licitación es pública y cada uno va a compulsa de precios”. Ledesma recordó que la licitación anterior, que había sido declarada desierta, ninguna de las empresas que se había postulado cumplieron con las especificaciones del pliego.