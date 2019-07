El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia, Oscar Souto, hizo pública su “indignación” luego de haber visto el spot publicitario del gobernador electo Gustavo Melella, en el cual no define un candidato a presidente. “ Elegí al presidente que quieras , pero hay una sola lista que va a defender al cien por cien a los fueguinos”, es la única frase que pronuncia Melella y desató la bronca de La Campora y del sector de Vuoto, aunque este ultimo no salio realizar declaraciones, sino que lo hizo el funcionario municipal que actúa de vocero.

Una persona que estaba conmigo entró a varias de las redes por las cuales se comunica el intendente Melella y estaba no sólo colgado en las redes del intendente sino en las de algunos de los integrantes de la lista

Entonces yo tengo que pensar que, si gana Macri, ya sé dónde va a estar el intendente Melella

La verdad es que no puedo pensar otra cosa, porque se parecen más al macrismo, que le gusta mentir en campaña y después cuando se enfrentan a la realidad, ya no saben cómo mostrarla. Si la realidad es mala, hay que decirla

“Nosotros jamás trabajamos para la candidatura de Gustavo Melella y eso es público. El intendente Walter Vuoto ha hecho decenas de actos en compañía de la gobernadora Rosana Bertone, lo mismo ha hecho el diputado Martín Pérez. Ha venido aquí Alberto Fernández y ha hecho dos charlas, una en Río Grande y otra en Ushuaia, en las cuales se ha defendido la candidatura de Rosana Bertone. Todos nuestros militantes han acompañado la candidatura de Rosana Bertone a gobernadora, y hoy seguimos acompañando no sólo la candidatura de Alberto y la de Matías Rodríguez y Eugenia Duré, sino también la de Rosana Bertone como candidata a diputada nacional. Esto quiero que quede absolutamente claro: jamás acompañamos otra candidatura que no fuera la de Rosana Bertone y hemos hecho campaña en forma intensa durante 90 días”, concluyó.

La respuesta de Vuoto:

Incluso la propia campaña publicitaria del diputado Matias Rodriguez es realizada con fondos municipales y hasta el momento ningun concejal o funcionario realizo una denuncia para saber cuales son los montos que se estan pagando en publicidad a los medios desde el municipio para pagar una campaña politica de un partido

Souto confesó que al principio pensó que era “una operación política” en contra del intendente riograndense, pero al verificar la autenticidad del spot, consideró que esta postura “es incomprensible o digna de alguien que no entiende lo que está pasando en la Argentina”.“Ahí ya pasé de la sorpresa al estupor, y a no entender realmente, como si diera lo mismo Alberto Fernández y Cristina Fernández que Mauricio Macri y Pichetto; como si los fueguinos no supiéramos lo que ha hecho Mauricio Macri con respecto a nuestra provincia. La verdad ahí ya pasé del estupor a la indignación”, subrayó.“No puede dar lo mismo para un votante de esta provincia votar a Macri que votar a Alberto o a Cristina. Lo relaciono con declaraciones que ha hecho el legislador Villegas hace unos días. Sabemos cuál es su postura y que su partido político no ha presentado candidatos a senadores o a diputados, y entiendo entonces que acompañan a sus aliados políticos.. No veo que hoy estén levantando el teléfono y preguntándole a Gustavo Melella si le da lo mismo Alberto que Macri”, fustigó.Como ejemplo, se remitió a las declaraciones de los representantes de Melella en la transición. “Con el 82% móvil dicen que ahora ya no están tan seguros y hay que ver los números, y con el aumento de sueldo dicen que tenemos que ver los números. Con el candidato a presidente parece que también tienen que ver los números, pero no se vota el 12 de agosto, se vota el 11, y hay que poner lo que hay que poner sobre la mesa el 11 de agosto y el 27 de octubre, y no jugar a una ambivalencia”, reclamó.Se le preguntó si cree que después de la reunión con Alberto Fernández en realidad no hubo un acuerdo. “. Sinceramente esta ambivalencia la verdad me hace dudar políticamente, y no creo en la inocencia de un spot publicitario. No es el error de una declaración mal dada, de una conversación privada. Esto es una publicidad del intendente y de su lista”, enfatizó.“Cuando nosotros asumimos, dijimos que había más de 300 millones de pesos de deuda. Afrontamos dos años durísimos, jamás recibimos ninguna ayuda del gobierno nacional. Saben que tuvimos dos años de conflicto con el gobierno provincial y, a pesar de que seguimos teniendo diferencias con la actual gobernadora Rosana Bertone, vamos a acompañar a Alberto y Cristina, y vamos a votar la boleta completa. Sabemos la actuación de Matías Rodríguez en la Cámara de Diputados, que no fue discursiva, porque jamás votó una ley que estuviera en contra de los intereses de los argentinos y por ende de los fueguinos; sabemos que presentó una gran cantidad de proyectos a favor de la industria y del turismo de nuestra provincia; y también vamos a apoyar la fórmula de diputados que encabeza Rosana Bertone y acompaña el actual senador Nato Ojeda”, afirmó.“Nosotros seguimos estando siempre en el mismo lugar, equivocándonos seguramente, pero siempre hemos estado en el mismo lugar político”, insistió Souto, y descartó de plano que desde el municipio se haya apoyado la candidatura de Melella, para que lograra el triunfo en primera vuelta.En tanto en las ultimas horas se conoció un vídeo publicitario del intendente Vuoto indicando: “Sí importa a qué presidente votas” se lo escucha decir en un spot difundido a través de las redes sociales, en obvia respuesta a los dichos del intendente riograndense y gobernador electo, Gustavo Melella, quién por el mismo soporte mediático insta al electorado a votar “a quién quieras”.