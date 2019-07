a Directora, creo que es, de la cuestión Malvinas entregó su tarjeta personal y se puso a disposición y le pedí que dialogue con los ex combatientes o con quienes les hagan consultas para que tengamos las cosas claras cuando volvamos a la provincia y no tergiversemos lo que se está haciendo” porque “uno puede compartir o no la manera o las formas pero otra cosa es decir que estamos entregando Malvinas o los recursos naturales y no es así