El titular del Juzgado de Instrucción Nro 2 del Distrito Judicial Norte, Raul Sahade y su Secretario, Eduardo Tepedino , denunciaron penalmente a la fiscal Laura Urquiza y también le pidieron un jury ante el Consejo de la Magistratura, luego que esta intentara detener con la Policia a Tepedino y a un empleado judicial. La Fiscal habría acudido a la comisaría, donde pidió personal policial para que la acompañe a Tribunales y al llevar pidió detener al Secretario y un empleado que estaba en la oficina fiscal exigiendo que le recibieran un expediente . No hay registro de un escándalo similar.

La novela judicial:

El dedo de la fiscal

Lo que pasó en ese momento, conviene leerlo textualmente de la denuncia, para no perder la tensión dramática

Pericia psiquiátrica

En los pasillos de Tribunales se comenta que la pelea y los roces comenzaron luego que la actual Fiscal Laura Urquiza, fue designada en el cargo, al que también aspiraba el actual Secretario del Juzgado, Eduardo Tepedino

El incidente involucró al juez de instrucción Nº2 de Río Grande, Raúl Sahade, al secretario de ese juzgado, Eduardo Tepedino, y a la fiscal del distrito judicial norte Laura Urquiza.La denuncia penal quedó en manos del juez de instrucción 1 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, y será el fiscal mayor Guillermo Quadrini, quien -en caso de no excusarse- deberá intervenir en el caso para efectuar o no un requerimiento de instrucción que de origen a una causa penal.El episodio de características novelescas comenzó cuando el juez Sahade le ordenó a su secretario Tepedino y al agente judicial Lucas Ghio (actual secretario general del gremio judicial Sejup) dirigirse personalmente a la oficina de la fiscalía en el edificio de Tribunales de Río Grande, para llevar un expediente en el que se le corría vista al fiscal de turno para que dictaminara sobre una denuncia en trámite.Ante ello, el juez Sahade le corrió vista a la Fiscalía para que un fiscal (distinto de Quadrini, que es el denunciado en el caso) emita un dictamen.Lo cierto es que con la orden del juez y el expediente en la mano, el secretario Tepedino y el agente Ghio se dirigieron a la oficina de los fiscales, y allí empezaron una serie de hechos que, relatados por sus propios protagonistas, parecen dignos de una novela.Relata la denuncia que “la puerta estaba entreabierta” pero que igual “golpearon y se anunciaron”. En el interior se encontraban dos secretarias de la fiscal Urquiza: Georgina Minelli y Mónica Macri.Sin embargo, según este relato, “Minelli se negó a recibir la causa”, por lo que Tepedino llamó por teléfono a la fiscal Urquiza, pero no fue atendido.Tepedino sostuvo que iba a dejar el expediente de todos modos “en el escritorio de la fiscal” porque “se tenía que ir a buscar a su hijo al colegio”, aunque en ese momento sonó el teléfono de Minelli. Era una llamada de Urquiza. La secretaria se retiró y volvió al rato. Y repitió que no recibiría el expediente.En ese momento, por si a la historia le hacía falta algún personaje secundario, entró al lugar el personal de la limpieza.El policía, para los que gusten seguir pensando lo sucedido como parte de una novela, era el Cabo Santiago Benítez, de la comisaría tercera.Cuando la comitiva del juzgado caminaba por el pasillo, relata la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, entró a tribunales la fiscal Urquiza “custodiada por seis policías uniformados”.-“Y mientras seguía subiendo los escalones, y al llegar al lugar donde estaba parado el doctor Tepedino, justo frente a la puerta del ascensor, lo miró fijamente y de manera totalmente agresiva, prepotente, intimidante y amenazante, alzando su voz, le dijo: ¿te vas a ir por tus medios, o te hago detener, te vas a retirar o te hago llevar por la fuerza pública?”.Por eso pidieron, entre otras pruebas documentales y testimoniales, que se le realice a la fiscal Urquiza una “amplia pericia psiquiátrica”, a los fines de evaluar “si se encuentra en condiciones mentales óptimas para seguir ejerciendo el cargo que desempeña y la gran responsabilidad que el mismo conlleva”.