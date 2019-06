Un joven empleado del Municipio de Río Grande fue a retirar dinero del cajero del Banco Tierra del Fuego y se encontró en su cuenta con mas de nueve millones de pesos.

Gabriel Adasme

No podría haber sido mayor la sorpresa para este joven después de insertar la tarjeta y revisar su saldo, al encontrar que se le habían acreditado, sin poder creerlo, $9.400.000 (pesos nueve millones cuatrocientos mil).

El muchacho concurrió a las cajas del Banco, donde manifestó lo que se había "encontrado" en su cuenta. La respuesta que recibió del Banco fue que la transferencia de los 9,5 millones obedecía a un "error administrativo".

“Yo no lo podía creer, saco la tarjeta y la vuelvo a ingresar nuevamente al cajero para ver si era verdad y tenía los 9 millones, creo que por un fin de semana fui rico”, bromeó Gabriel.

Según trascendió en medios radiales, el hecho tuvo lugar este fin de semana cuando(23), empleado del Área de Servicios Públicos, concurrió al banco munido de su tarjeta de débito, para sacar el dinero de su salario de mayo.Habida cuenta que se trataba de un día no hábil, Adame tuvo que esperar sino hasta el lunes, para dilucidar los motivos por los cuales se había convertido, súbita e intempestivamente, en nuevo millonario.“A nosotros nos habían depositado el sábado, fui al cajero como todos los meses a sacar mi plata y me encontré con que tenía 9 millones, esperé al lunes para reintegrar la plata”, contó en Fm Aire Libre.Finalmente el sueño de millonario solo duró dos días ya que el joven afirmó que “me dijeron que fue un error administrativo, tenía depositado 9.400.000 millones de pesos y me pidieron que los devuelva”.