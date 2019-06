La presidente de la Cooperativa Renacer Monica Acosta confirmó la decisión de radicar una denuncia penal contra Horacio “Chori” Zentner, por librar cheques sin fondo en la compra de televisores por casi un millón de pesos, con la actuación de Cristian Moura como intermediario, tal como lo habiamos adelantado hace un tiempo (ver) A veces tener chapa de viejo poblador, de ser un famoso corredor de autos, de ser fueguino y tantas otras cosas, no te convierte en una buena persona o en un empresario legal ”, dijo por Radio Provincia. Recordemos que el propio Zentner mediante un comunicado habia manifestado que no tenia relacion con la compra de televisores y que era una maniobra para desprestigiar a su cuñado el diputado nacional Hector Stefani (ver)

Yo lo hago público porque quiero que todo el mundo lo sepa. Este señor le ha hecho lo mismo a muchas personas y también el intermediario Cristian Moura, porque de representante de hoteles no tenía nada

Acosta desvinculó por completo al diputado Héctor Stefani, cuñado de Zentner, que fue mencionado por algunos medios en un intento de desprestigiarlo

. Uno de los cheques que nos brindó como parte de la garantía del negocio, es de una cuenta corriente del banco Santander de Chile. Nuestro tesorero viajó personalmente a Punta Arenas y”, reveló.“Estamos detrás de la presentación judicial para poder recuperar el dinero que este señor nos adeuda, que es casi un millón de pesos, y es una lástima, pero además es un modus operandi.. La verdad es que no perjudicaron a cualquiera. Se metieron con un emprendimiento en el medio de la desesperación por querer cumplir con el pago del crédito del banco y no deja de ser doloroso, porque nos conocemos todos, es una comunidad pequeña y preferiríamos no hablar de estos temas. Pero lo tenemos que hacer público porque tememos que le pase a otros”, expresó.“No nos gustaría que le pase a nadie que está todo el día trabajando para llevar el mango a su casa y caiga en las garras de este tipo de gente. Ahora va a la justicia y tenemos que ir por esa vía porque ya lo intentamos todo, y no tuvimos éxito”, manifestó.