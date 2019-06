Un grupo de padres de la Escuela Municipal de Voley de Ushuaia dependiente del municipio, denunciaron que a pesar de las promesas y las publicaciones durante la campaña por parte del intendente Walter Vuoto y el vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro sobre la entrega de materiales deportivos, equipos y diversos elementos que son usados por los mas de 100 chicos que concurren a la misma, hasta el momento no recibieron nada, al contrario solo dan excusas.

Luego de conocer que se mencionaba esta entrega como real, cuando las autoridades municipales ya sabían que incluso los padres se habían organizado para poder recaudar fondos para poder comprar elementos, luego de varios reclamos al vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes, por parte de los padres que no salen de asombro al ver en las condiciones en las cuales mas de 100 chicos concurren y solo disponen de escasos elementos para realizar la practica deportiva, mas cuando desde la Municipalidad se compraron cientos y cientos de elementos que fueron entregados y repartidos para instituciones deportivas que si bien seguramente la necesitan, a la Escuela Municipal de Voley, no le entregaron nada para que puedan tener los elementos mínimos para que el centenar de chicos puedan desarrollar la actividad.

El enojo del grupo de padres se debe a que dan a entender desde la municipalidad que a los chicos y a los profesores le entregan materiales e indumentaria para poder realizar de forma normal la practica en este caso de voley, cuando es todo lo contrario y son los padres que se tienen que organizar para juntar fondos, porque no tienen la cantidad suficientes ni siquiera de pelotas para la actividad, solo cuentan con dos para unos cien chicos.

Despues de ver por los medios de difusion que se informaba oficialmente sobre la entrega de materiales a los integrantes de la Escuela Municipal de Voley, un grupo de padres desmintieron lo publicado por parte del municipio de Ushuaia,Los profesores de la Escuela, indicaron a los padres que esta fuera de su alcance poder conseguir mas elementos para que todos los chicos pueden realizar las practicas y la competencia, que la decisión depende del intendente y del vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro, quien hasta el momento no brindo ninguna solución, como así tampoco supo explicar porque motivo solo se entregaron elementos deportivos a los clubes e instituciones privadas pero no a la municipal.Entregaron a los clubes Los Andes, Andes del Sur, Orcas, Gallos del Fin del Mundo, Ateneo, Comercio, Amistad, Gimnasia, Mercantil, 17 de Octubre, Ferro, Campolter, Los Ángeles, AATEDYC, CAEF, Los Cuervos, Club de Amigos, Las Águilas, Colegio del Sur y Escuela 3 indumentaria diseñada y confeccionada con los colores de cada club y elementos para la práctica de los deportes que realizan en cada uno de ellos.Aunque los padres y los profesores desmintieron que hasta el momento hayan entregado nuevos elementos deportivos para la Escuela de Voley, si bien el reclamo viene de antes de las elecciones los padres no querían que el reclamo fuera tomado como un hecho político por ese motivo y luego de varias conversaciones con Guillermo Navarro quien pidió un tiempo para solucionarlo decidieron hacerlo publico luego del 16 de junio.A pesar de informar por todos los medios de prensa la entrega de materiales hasta el momento a la Escuela Municipal de Voley, lo único que desde el Instituto Municipal de Deportes, hicieron entrega fueron de excusas, según manifestaron los padres que pidieron hacer publica la situación, ya que hasta el momento Guillermo Navarro no pudo explicar, ni solucionar las falencias que denuncian el grupo de padres de la Escuela Municipal de Voley.