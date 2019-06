El intendente de Río Grande y candidato a Gobernador le dijo no a la invitación de la Gobernadora Rosana Bertone a debatir públicamente de cara a las elecciones del 16 de junio. “ Yo no tengo que explicarle a ella lo que vamos a hacer, se lo explico todos los días a los vecinos ”, afirmó y dijo que “un debate es un show armado donde te dicen qué tenés que decir para quedar bien o ganar un punto”.

Asimismo planteó que “ la misma señora Gobernadora antes nunca accedió a un debate ”. “Con todo el respeto que me merece yo no tengo por qué explicarle a ella qué vamos a hacer, nosotros eso se lo explicamos a los vecinos, para eso vamos a reunirnos en casas, con las cámaras empresariales, con asociaciones deportivas, jubilados, trabajadores, movimientos de desocupados, vamos casa por cada explicándoles a ellos cuáles son nuestras propuestas, no en un debate”, afirmó.

Un debate es un show armado donde te dicen qué tenés que decir para quedar bien o ganar un punto, nosotros le decimos a la gente miren como nos hemos comportado durante todos estos años políticamente, ideológicamente, en el manejo de los fondos públicos, y estas son nuestras propuestas, nuestro interés es que lo sepan los vecinos

Melella y la relación con el PSP:

Para el intendente “e sta es una estrategia comunicacional del Gobierno Provincial, tratan de pegarnos con Fabiana Ríos porque tienen una imagen negativa de su gestión , tratan de pegarnos con Horacio Catena diciendo que va a ser funcionarios, dicen que vamos a privatizar la AREF, que vamos a bajar los planes, todas mentiras”.

“Yo no creo en los debates porque son cuestiones armadas muchas veces, o miren el debate Macri-Scioli, donde Macri hizo un montón de enunciados donde después hizo todo lo contrario, fue una puesta en escena”, afirmó en Radio Nacional Ushuaia.En este orden sostuvo que “la respuesta es no porque sinceramente no creo en los debates, además lo primero que hay que ver es qué hicimos, eso habla de nosotros”.Respecto a las críticas en plena campaña por el apoyo del PSP encabezado por Fabiana Ríos y del dirigente Horacio Catena, Melella manifestó que “a nosotros nos pueden acompañar todos los que quieran, nosotros no le podemos prohibir a nadie que nos acompañe, en cambios otros si ocultan la gente”.“Nosotros entendemos que si hay espacios políticos que nos quieren acompañar, bienvenido sea, nosotros no podemos decirles que no”, agregó.