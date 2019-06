El candidatos de FORJA Gustavo Melella fue electo nuevo gobernador de Tierra del Fuego por mas del 51 por ciento de los votos, por lo cual no habra segunda vuelta.

hoy hemos hecho una elección histórica, logrando además 4 legisladores provinciales, 5 concejales en la ciudad de Río Grande y hasta el momento 1 concejal en Ushuaia, más las bancas que sume el MPF con quienes conformamos un equipo

Melella lo anuncio frente a militantes y simpatizantes en el Club Sportivo de Río Grande, donde funcionó el centro de cómputos de FORJA.“Hemos logrado algo muy difícil. Es la primera provincia donde no gana el oficialismo provincial, y esto fue posible gracias al compromiso y la convicción de nuestra gente”, recalcó.Además, el gobernador electo expresó que “quiero también agradecer muy especialmente a mi familia que ha estado al lado mío incondicionalmente”.“Nosotros tenemos muy en claro de qué lado estamos. Como decía Raúl Alfonsín, hoy ganamos, pero no derrotamos a nadie. No fuimos en contra de nadie sino a favor del pueblo de Tierra del Fuego, a favor de los trabajadores, a favor de los desocupados, a favor de los empleados públicos, a favor de los jubilados, a favor de los docentes, a favor de los trabajadores de la salud, a favor de los que menos tienen”, insistió.“La gente hoy reconoció nuestro trabajo aún en la ciudad de Ushuaia donde decían que no nos conocían. Hicimos una campaña puerta a puerta, dialogando con todos, escuchando también los problemas que hay y llevando nuestros proyectos y propuestas para que todos vivamos mejor”, concluyó.