La Fiesta de la Noche Más Larga, termino, pero en el Municipio de Ushuaia, sigue con la fiesta mas larga, luego que desde la gestión del actual intendente y candidato a la reelección, indicara que se dejara de publicar en el sitio oficial del municipio los pagos a proveedores y los gastos corrientes del Ejecutivo, los últimos datos ahora disponibles corresponden al año 2018, quedando en evidencia esta acción deliberada por parte de la actual intendencia, junto con la complicidad de los ediles que no exigen que se cumpla con la ley de acceso a la información en un año electoral, en el cual quedaría reflejado los gastos y los pagos en publicidad y en la campaña por parte del Ejecutivo.

" Que explique por qué adelantaron la noche más larga o que explique por qué no cumple ordenanzas respecto a la seguridad en esta fiesta de 11 noches ", donde incluso en el cierre de los recitales se debió interrumpir en cuatro oportunidades el show de Duki y Cazzu por desmayos de varios menores que se encontraban en las primeras filas haciendo pogo .

Prometió una auditoría en el Municipio en caso de ser electo : Consultado por la situación financiera del municipio Ventura indicó “Entiendo que tenemos que refundar muchos ámbitos municipales, deporte, cultura, salud pública municipal, turismo, empezamos casi de cero, pero también hay cuestiones como la relación con los empleados municipales, vamos a refundar esta relación y en lo que refiere a los números de la gestión, es necesario hacer una auditoría general antes de comenzar en esta nueva etapa”, finalizó.

Aunque al dia de hoy la municipalidad esta cobrando los impuestos a valor 2018 sin respaldo legal, por lo cual ya esta acordado que en caso de ser reelecto el intendente Vuoto, luego de la elecciones el Concejo Deliberante no va a ratificar el decreto municipal para el congelamiento de los impuestos, por lo cual el Ejecutivo deberá cobrar los impuestos al valor actualizado, sumado el retroactivo de la primera mitad del año 2019, un verdadero regalito pos elecciones por parte de los Concejales y el Ejecutivo

El candidato por FORJA a la intendencia de Ushuaia, Gustavo Ventura, volvió a pedir al municipio que deje de ocultar los gastos y «que muestren los números».Ventura brindó una entrevista radial donde indicó “Los funcionarios de La Cámpora del municipio están muy nerviosos, yo recomiendo que en vez de agredirme en todos los medios amigos mandando un funcionario de segunda línea que sea el mismo intendente que le explique a la gente cuanto gasto en la Noche más Larga, es fácil,, merecemos más de verdad, como me dijeron los vecinos en una reunión, la noche más larga para nosotros es la que mis hijos no tienen nada para comer, y por otro lado vemos cómo despilfarran millones desde la intendencia en la noche más larga y en la campaña electoral”.Un dato por demás preocupante que se conoció ademas es que en diciembre del 2018 el intendente Vuoto firmó un decreto para que las tasas e impuestos municipales de 2019 estén congelados a valores 2018, el cual debía ser ratificado por el Concejo Deliberante con cinco votos, pero acordaron entre el municipio y los ediles no ratificarlo.