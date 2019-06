El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Oscar Souto, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la definición de los candidatos a Senadores y Diputados de Unidad Fueguina para las elecciones nacionales de octubre y las aspiraciones del senador Julio Catalán Magni de que Rosana Bertone encabece la lista de senadores por Tierra del Fuego, dijo que las candidaturas las definirán Walter Vuoto y Martin Perez luego de reunirse con Cristina Kirchner, lo cual deja en claro que los deseos de Bertone para ser primera candidata a Senador en octubre son muy pocos si espera contar con el apoyo de La Campora .

La sumatoria de los cuatro de Unidad Fueguina, más los tres del Partido Verde, dieron siete diputados que estarían trabajando de acuerdo y van a trabajar juntos

Vuoto gobernador : Por último se le preguntó si el intendente reelecto podría ser el candidato a gobernador en 2023. “Falta mucho todavía, y no ha terminado el primer mandato del intendente. Vuoto tiene 36 años, estuvo cuatro años como concejal y claramente se ha constituido en el jefe político de una fuerza muy importante en toda la provincia, pero los títulos hay que revalidarlos en forma permanente”, concluyó.

Souto, recordó que en Unidad Fueguina hay dos sectores marcados, el de la gobernadora Bertone y el de Walter Vuoto, y ya iniciaron conversaciones vinculadas con la definición de los candidatos a diputados y senadores. Consideró fundamental que sean figuras que “defiendan el proyecto” que encabeza la fórmula Fernández-Fernández.Si bien no hubo una negativa rotunda de parte de Souto sobre la candidatura de Bertone, la prioridad es que sean figuras que “defiendan el proyecto” que encabeza la fórmula Fernández-Fernández, y tantoConsultado sobre las declaraciones del senador Catalán Magni, que promueve a Rosana Bertone como candidata al Senado, dijo que le “parece perfecto que el senador lo plantee, porque pertenece al sector de la gobernadora, que es la presidente del PJ y una dirigente reconocida. Esto no significa que yo haga una propuesta ni que la deje de hacer. Las candidaturas, si no se definen en una interna o en una PASO, se definen a través del consenso, y el consenso no se busca por los medios”, le advirtió al senador.. “Esperemos que el tiempo pase, son nada más que cinco días y entendemos la ansiedad de los que pueden ser candidatos o tienen legítimo interés en promover alguno, pero eso se va a dar en el marco de discusión de Unidad Fueguina”, manifestó.Agregó que “”.En ese marco hemos venido trabajando y va a ser sostenido, porque esto es lo que también se ha resuelto a nivel nacional y ha permitido el acompañamiento de Alberto y Cristina Fernández. Se ha incorporado Sergio Massa, que parecía imposible porque ha sido muy crítico desde el año 2011, pero no va a haber sorpresas porque los dos sectores de Unidad Fueguina están conversando y el domingo saldrán los candidatos”, afirmó.Consultado sobre la “bendición” de la ex presidente a las candidaturas, dijo que “, son parte de un espacio que viene acompañando a Néstor y a Cristina desde hace 15 años. Seguramente este encuentro se va a producir en algún momento”, dijo, sin mencionar la participación de Bertone.Aunque públicamente no lo expresen desde el sector de La Campora no quieren apoyar la candidatura de Bertone como primera candidata a Senadora por Tierra del Fuego, sino que la intención es impulsar al actual diputado nacional Matias Rodriguez para que sea quien encabece la lista, a pesar que desde el sector de Bertone mediáticamente intentan instalarla como candidata a la recientemente derrotada gobernadora.