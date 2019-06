El juez electoral Isidoro Aramburu explicó en dialogo con Radio Nacional Ushuaia las razones por las cuales no se cargaron en la web oficial del Poder Judicial los datos parciales del recuento provisorio, y reveló que, según datos del responsable del área informática, la página “fue hackeada” .

el ingeniero José María Ledesma. Él nos informó que a la mañana se había caído la página, por los cortes masivos de luz en el norte. Luego se quiso reinstalar la página y, por la cantidad de personas que ingresaban o por un ataque de hackers, no tuvimos la web ese día

el primer telegrama comenzó a llegar a las 20:30 y el último a las 2 de la mañana. Se ve que para las autoridades de mesa fue complejo cargar los telegramas, por la cantidad de partidos y colectoras. Aparentemente eso demoró la carga de los informáticos y finalmente se terminó de cargar a una hora avanzada de la madrugada. Eso generó molestias, que son comprensibles

yo no tengo nada que decir al respecto. Siempre hay determinadas contingencias entre las autoridades de mesa y los fiscales, y yo comprendo perfectamente la ansiedad en la fiscalización, que es lógica, aceptable y esperable

Además sostuvo que “hay que avanzar en una reforma política rápidamente, porque es muy intrincado el sistema electoral fueguino, y confunde también a las autoridades de mesa cuando tienen que sacar los datos. Hay una profusión de oferta electoral que conspira para que el votante tenga tranquilidad en el cuarto oscuro y rápidamente pueda ejercer su derecho político. Esto debe ser un punto de inflexión para empezar a mirar en una reforma en todos los aspectos”, concluyó.

“Los resultados fueron confirmados por todos los partidos políticos y esta mañana comenzamos con el recuento definitivo. Vamos a estar trabajando toda la jornada de hoy, mañana feriado también y el viernes, hasta finalizar. Los apoderados de los partidos políticos van a estar compulsando sus propios telegramas con las actas de la junta. Vamos a dejar para la semana que viene el recuento de tachas y preferencias, porque estamos preparando la elección de intendente y concejales de Tolhuin. Ese recuento va a llevar un tiempo prolongado y lo comenzaremos el 26 de junio”, informó Aramburu.Respecto del proceso del domingo, muy criticado por su lentitud y por la falta de transparencia, separó el desarrollo del comicio, que “fue muy ordenado y muy tranquilo. Yo estoy más que satisfecho y en la ciudad de Ushuaia los dos boxes para cada mesa funcionaron a la perfección. Algunas aulas no dieron para tener dos boxes y allí hubo colas importantes, pero en general fue muy bueno”, dijo.Se le preguntó si efectivamente tuvieron hackeada la página, y respondió que “eso es lo que nos manifestó el responsable del área de informática del Poder Judicial. Falta el informe definitivo pero, o bien fue una saturación de ingreso a la página, o fue hackeada, no lo sabemos todavía. Eso fue lo que complicó en alguna medida”, aseguró.“Algunos telegramas que llegaban no estaban claros, eso era revisado por la junta, validado, y otra vez volvía a pasar el telegrama al centro de cómputos.La demora motivó que pidiéramos informes pormenorizados al jefe de informática, porque a mí también me llamó la atención y también me hago cargo de que el primer telegrama llegó a las 20:30 y el último a las 2 de la mañana”, reiteró., cuando se había impuesto el candidato del frente Ser Fueguino, explicó que “fue lo primero que tuvimos, porque hay 20 electores por cada una de las seis bases, y ese resultado estuvo rápidamente publicado. La modificación que se hizo fue ínfima. La misma base comunicó que se habían equivocado en una de las actas y ahí hubo una pequeña diferencia con el resultado”.Aramburu adelantó la intención de modificar el sistema para las próximas elecciones: “Creo que habría que pasar a una profesionalización inmediata, con un servicio altamente profesional y privado, obviamente con la participación de los informáticos del Poder Judicial, para que sea transparente, rápida y automática. Durante muchos meses tuve reuniones con la dirección de informática del Poder Judicial, tratando de que se prevean los detalles para que el trabajo tan denodado del juzgado electoral se coronara de buena manera. Yo confié en que esto iba a ser de la misma manera que antes, pero no salió así. No tengo ninguna duda de que en el futuro vamos a ingresar a una tercerización y a tener un servicio profesional, al mismo nivel que el resto de las provincias de la Argentina. Esto está dentro de mis planes y tenemos que pensar en un método sistematizado y profesional, para que no pueda peligrar nuestra comunicación hacia la ciudadanía”, planteó.