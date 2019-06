Un derrumbe del muro de contención se registro en Ushuaia en la obra que lleva adelante el Superior Tribunal de Tierra del Fuego en la calle Leopoldo Lugones, frente a la Plaza Piedrabuena.

El derrumbe segun las primeras informaciones extra oficiales se registró a causa aparentemente de una filtración de agua que socavó y puso a la estructura en riesgo, ante lo cual se decidieron tomar medidas de seguridad en la zona.

El desnivel de tierra ahora quedó sin ese muro con el riesgo consiguiente para esa propiedad, aunque según se informó la estructura de la obra del edificio del Superior Tribunal no sufrió daño alguno.

La caída de la estructura de hormigón de milagro no hubo heridos pero ahora está en riesgo una propiedad privada en la parte alta perteneciente a un ex funcionario provincial durante la gestión Manfredotti y familiar de este Carlos Henninger.En cuestión de minutos la obra que lleva adelante la empresa Gada Condor sufrió el colapso del muro de contención trasero de la obra, dejando en relativo riesgo una propiedad particular vecina en la parte superior, de la familia Henninger.A fin de verificar la situación en mejores condiciones de visibilidad, esta mañana de miércoles se realizará una verificación in situ con personal de la empresa y de Infraestructura de Gobierno, segun informaron de manera oficial.