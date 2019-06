La intervención policial se produjo en calle Libertad al 900 donde desde la semana pasada se produce un litigio legal entre dos familias por una casilla en la ciudad de Rio Grande.

La inquilina alquilaba en el predio con casilla propia expresó: “Tengo una casa en Libertad 950 donde alquilo el terreno con mi casilla que me compre en el año 2014, el día jueves llego de trabajar y me encuentro con todos los servicios cortados, la luz y el gas. Adentro de mi casa estaban Elena Maciel y Héctor Torres desarmando mi calorama porque supuestamente había una pérdida de gas, yo llamo a la Policía y constatan que estaba esta gente y hablan conmigo y con la otra parte. Según lo dicho por la señora Maciel había una pérdida de gas y que ella estaba con gente matriculada solucionando el problema para que volviera el servicio”.

“A mi papá lo manipulan como quieren, la casilla de mi vecina es de ella tiene todos los papeles y ayer estas personas se metieron a usurparle la casilla, desde el jueves ella se ausento porque le cortaron los servicios por una supuesta pérdida de gas y se fue con su hija. El viernes fue a buscar sus cosas para ya mudarse y estas personas comenzaron a grabarla y sacarle fotos, ya estamos todos cansados de esta situación nadie nos da respuestas, fui el día viernes al juzgado y nadie me atendió”.

La vivienda está situada en calle Libertad 950, relatando Alejandra, madre de la joven que la compró, “mi hija compró esta casilla en 2017 pagó más de 120 mil pesos a una mujer que ya vive en la provincia”.Ante ello intervino personal policial de la comisaría Primera que, observando que las mujeres esgrimían boleto de compra y venta sobre esta casilla, actuaron demorando contravencionalmente a dos varones que intentaron ingresar también a la vivienda.Las denunciantes serian la hija del dueño del terreno, Sandra Quiroz y una inquilina, ambas denuncian a la ex pareja del padre como “oportunista” ya que han sido desalojadas de sus viviendas la semana pasada.A raíz de esto la denunciante, quien alquila hace 5 años en el predio, decidió irse del lugar hasta que se solucione el problema de corte de gas. En el día de ayer se hizo presente en un su hogar y la casilla fue usurpada. “Yo le alquile el predio a Bautista Quiroz y los contratos los hacía con la hija Sandra Quiroz porque él tiene problemas con el Alcohol”.”. Y agregó “Yo fui desalojada el 27 de abril porque a papá lo llevaron a denunciar, siempre manipulado e influenciado por esta gente de que yo lo había quemado con soda caustica, por eso me desalojaron y me dieron una prohibición de acercamiento, obviamente esto es mentira yo tengo todas las pruebas, pero desde la justicia nos cajonean todo”.Finalmente la inquilina solicitó respuestas ante esta difícil situación “el sábado quise ir a desarmar mi casa panel por panel para llevármela y la policía me dijo que no porque estaba intervenida por la justicia, que no entraba nadie, esta mujer presentó un papel que decía que Bautista le vendió esa casa y que era de él, que yo la estaba usurpando durante años cuando esto no es así. Queremos una solución tenemos que hacerlo público porque nadie nos escucha, lo único que quiero es sacar mi casa y me voy”.