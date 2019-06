El gobernador electo, Gustavo Melella, quien ya habia adelantado que trabajaria para que la formula K, Alberto Fernandez y Cristina Kirchner sea la formula ganadora en las elecciones presidenciales, luego del saludo por parte de gran parte del espectro político K nacional manifestó, « Formo parte del campo popular, no me molestan que digan que soy radical K ».

Consultado por la aparente contradicción de haber vencido a una gobernadora que tuvo el apoyo explícito de la fórmula presidencial, Melella admitió que se trató de algo «raro».

Ideológicamente estamos todos en el mismo espacio. La relación es buena también

Por último, a pesar de sentirse «identificado con las ideas de (ex presidente radical Raúl) Alfonsín», Melella afirmó: «Formo arte del campo popular, no me molestan que digan que soy radical K».

«Fue una elección bien local. Nosotros lo quisimos así también. No deja de estar el componente nacional, pero lo fuerte es lo local», afirmó el gobernador electo, Gustavo Melella.«Fue rara la elección porque Martín (Pérez), el candidato de Río Grande, había sido candidato nuestro la elección pasada.», apuntó Melella.«En su momento me ofrecieron cambiar la carta orgánica para ser reelecto por tercera vez y no lo quise hacer. Hace bien la alternancia”, apuntó el futuro gobernador, quien dijo reconocerse como parte de «una generación de recambio en la política».