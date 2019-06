El actual Secretario General de UTHGRA en Ushuaia y ademas candidato a legislador por el Partido Verde, Ramon "Moncho" Calderon, fue denunciado por violencia de genero, luego de golpear a Soledad Torres (32), con quien mantenía una relación sentimental paralela.

lesiones graves calificadas, privación ilegítima de la libertad personal calificada, y reiterada desobediencia a la autoridad

La mujer dio detalles de como se desencadeno todo hasta terminar con una denuncia en la justicia cordobesa, nos conocimos en el 2016, por capacitaciones y encuentros nacionales que realiza UTHGRA. Soledad y Ramón se encontraron en Buenos Aires y a mediados del 2017 comenzaron un noviazgo.

tuvo intervención la policía, pero en ese momento no quise y no pude denunciar. Con el episodio que pasó después -julio del 2018- que fue mucho más grave no podía dejar de denunciarlo, por más que tuviera miedo por el cargo que él ocupa y por cuestiones políticas. No podía no denunciar ese hecho

A pesar de que he hecho todo lo que correspondía por ley, no sé si sirve porque me siento totalmente desamparada de todas partes: cero apoyo de todas las instituciones, de organismos, no tengo ningún tipo de contención, no tengo tratamiento psicológico, nada

La mujer denuncio que hace un año atrás sufrió violencia por parte de Calderón que decidió hacer publico el caso, que le dejó secuelas tanto físicas como psicológicas. Además, por esta misma razón, Soledad está desempleada. Hoy busca justicia.Según expreso Soledad Torres, víctima y denunciante del hecho, “con los cargos que tiene él debería estar preso, no haciendo campaña política”.en ese mismo gremio.“Toda la relación con él fueron mentiras y manipulación”, dijo Soledad, supo que Ramón tenía familia en Tierra del Fuego, Ushuaia, pero le había asegurado que iba a separarse de su esposa para estar con ella.Cuando Soledad se presentó ante la justicia se comunicó con Luis Barrionevo de UTHGRA, y con los directivos en la ciudad de Río Cuarto en la ciudad de Cordoba para hacerles saber la situación judicial de Calderón, “ellos están en conocimiento de la situación, pero no tuve ninguna respuesta , ningún llamado, ni mensaje, nada”.En tanto hasta el momento desde el Partido Verde,, denunciado oficialmente, ni siquiera en defensa del genero, ante esta grave denuncia presentada por Soledad Torres, que aunque sea dada a conocer llamativamente en la semana previa a las elecciones, no deja de ser sumamente grave contra el Calderon.