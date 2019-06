La gobernadora Bertone se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a una audiencia con el Gobierno Nacional relacionada con la restitución del Fondo Sojero y reclamo los 600 millones del fondo sojero, mas 518 millones que adeuda Nacion por viviendas. Del encuentro, desarrollado en el Palacio de Justicia participaron además el ministro del Interior Rogelio Frigerio y los mandatarios de las otras cinco provincias litigantes (Santa Cruz, Chubut, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero).

sino que también reclamó el dinero que el gobierno nacional le debe a la provincia por “viviendas, que son unos 518 millones de pesos, y sobre la crisis industrial que trae aparejada la pérdida de puestos de trabajos y sobre la causa Malvinas”

Recordemos que el 14 de agosto del año pasado, el Gobierno Nacional resolvió derogar el decreto 206 del 2009, mediante el que había creado el Fondo Federal Solidario “con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”, destinando a tal fin “el 30% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados”.

Entre los argumentos expresados en la presentación, el Fiscal de Estado sostenía la imposibilidad de la derogación unilateral del decreto 206/2009, por cuanto dicho Fondo se constituyó a partir de un acuerdo con los gobernadores y la única forma de derogarlo era a través del mismo procedimiento.

Bertone detalló que “fue un encuentro donde participamos las seis provincias que litigamos contra el gobierno nacional por la restitución del Fondo Federal Sojero que nos fuera quitado intempestivamente luego de firmar el Pacto Fiscal”. En el caso de Tierra del Fuego, entre el, precisó la mandataria.Si bien durante la audiencia todas las partes expusieron sus posturas, sólo la gobernadora de Tierra del Fuego y el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se dirigieron ante el Tribunal.“Si bien estos temas no entraban en la audiencia, yo quise plantearlo para demostrar que siempre hemos sido una provincia que ha intentado conciliar intereses con el gobierno nacional, no somos una provincia litigante. En 28 años solo hemos tenido cinco juicios ante la Nación”, concluyó la gobernadora.Para fundar su decisión, la gestión Macri argumentó que “cuando se creó el Fondo Federal Solidario, las Provincias recibían aproximadamente una cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales”, pero que “a partir de diferentes medidas adoptadas por esta administración, se ha modificado el esquema de distribución de los recursos fiscales, en beneficio de las Provincias, quienes reciben actualmente un tercio de esos recursos”. En el considerando del decreto 756/18 se sostiene también que “”, por lo que en función de “las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles”.El Gobierno Fueguino resolvió rechazar esa compensación e iniciar ante la Corte una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declare inconstitucional el decreto N° 756/2018, se suspendan los efectos del mismo y se ordene la remisión a la Provincia de las sumas correspondientes”.Señalaba también que la suspensión del Fondo Federal lesionaba las condiciones acordadas de buena fe en el Consenso Fiscal, ya que no eran susceptibles de ser modificadas unilateralmente por cuanto atentaban contra el derecho a la educación, la salud y, en general, el desarrollo social de los destinatarios de las obras que se financiaban con el Fondo de la Soja.