El gobernador electo de Tierra del Fuego e intendente actual de Rio Grande, Gustavo Melella, en dialogo con medios nacionales afirmó en el programa radial que conduce la periodista Nancy Pazos “soy gay y hace 16 años que estoy en pareja” dijo Melella.

Por primera vez el intendente, quien no había querido hablar de su vida privada hasta este momento, luego de las elecciones y durante las declaraciones realizadas en el marco de las denuncias que lo involucraron por supuestos abusos, se refirió a ese tema públicamente.

Aunque confirmo esto sobre su sexualidad, desmintió las acusaciones sobre abuso sexual que realizaron en su contra, entre otros temas.Fue durante la emisión del programa “MarcaPazos” que conduce la periodista Nancy Pazos por AM 990, donde afirmó “soy gay y estoy en pareja desde hace 16 años”."Nosotros sabíamos que por mi condición sexual iban a ir por ese lado, no por el lado de la corrupción porque tenemos una gestión transparente.. Todos decíamos que algo iba a pasar y ya me denunciaron por lo mismo en mi primera gestión de intendente.Después de denunciarme a mí recibió una casa del estado provincial para su hija. Su pareja mujer fue a declarar a la justicia y dijo que había tenido reuniones con funcionarios del gobierno y le prometieron cosas. Obviamente lo denunciamos por falsa denuncia”.En cuando al resultado de las elecciones pasada, indico sabíamos que teníamos posibilidades de ganar pero todo indicaba que íbamos al ballotage porque no superábamos el 50 por ciento. Y el ballotage era en una semana. Teníamos la sensación en la calle de que la gente tenía buena onda.Nuestro partido, FORJA, es un partido chico con el cual vamos a apoyar a la fórmula Fernández-Fernández. Esto no quita que tengamos un buen diálogo institucional con el actual gobierno.Nos dolió el apoyo de Alberto Fernandez porque nosotros nunca nos corrimos de nuestra posición y apoyo, dijo Melella, que volvió a repetir que trabajara para la formula K a la presidencia.