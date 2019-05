Los candidatos de Unidad Fueguina a gobernador e intendentes de Ushuaia y Rio Grande, viajaron a Santa Cruz para sacarse la foto de campaña con el candidato a presidente designado por Cristina Fernandez como su compañero de formula, Alberto Fernández, quien hace unas semana también visito Tierra del Fuego pero no como candidato.

Bertone pidió estar todos unidos:

estoy convencida de que Alberto Fernández es la mejor opción para la Argentina. Tierra del Fuego volverá a crecer en lo que respecta a la industria, y volveremos, poco a poco, a recuperar los puestos de trabajo perdidos

Vuoto “Creo en los proyectos colectivos”

Rosana Bertone fue la primera en salir y decir que por acá es el camino

En Santa Cruz donde viajaron Rosana Bertone, Walter Vuoto y Martin Perez se reunieron con Alberto Fernandez y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.Fernández aseguró que "me dio mucha tranquilidad que al momento de conocerse la noticia de la candidatura, prácticamente todos los gobernadores manifestaron su apoyo. Ellos hacen falta, muchísima falta para la Argentina que viene. Rosana fue la primera".La gobernadora compartió con Fernández un almuerzo y luego estuvo presente junto al candidato presidencial por Unidad Ciudadana y la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, en una charla brindada por el ex jefe de Gabinete de Nación en la ciudad de Río Gallegos, en el que también estuvieron Walter Vuoto y Martín Pérez.Bertone aseguró que “el actual modelo económico destrozó a millones de familias del país”, y agregó que “en octubre tenemos que estar unidos para volver a tener esperanzas”. Es por eso que Bertone llamó “a la unidad de todos los sectores que aún no se alinearon a Unidad Ciudadana para volver a tener un país con presente y futuro”.En esa línea, planteó que “sólo faltan los que quieran venir y ponerle un límite a Macri, los que le quieren decirle que pare la mano, que se corten los aumentos de tarifas, que la gente no llega a fin de mes, que les cuesta. Que han endeudado a la Argentina por generaciones y generaciones. Que no es el momento de los tibios, que es el momento de jugarse por la Patria, que es el momento de construir un espacio mucho más plural”.Además, afirmó que “”. Y agregó que “lo importante es que ella (por Cristina) está diciendo es que hay que dejar de lado los egos, las individualidades, y pensar en los argentinos que están muy mal porque están cerrando las pymes, los pibes no están comiendo en sus casas, los comercios están cerrando. Esto hace que todos tengamos esperanzas y futuro. Mucho futuro”.Por último, enfatizó que “la Patagonia fue muy castigada por las tarifas, la inflación, esta mirada centralista que no comprende y no tiene mirada estratégica; como ahora con Malvinas también.”.