La Justicia Federal de la provincia de Formosa condenó a penas que van desde los 3 a los 6 años de prisión, y a una indemnización de 3 millones de pesos, a los imputados en el caso de los “títulos truchos” que involucra al Instituto World College que funcionaba en Ushuaia a comienzos de los años 2000 e involucraba a la ex legisladora Angelica Guzman y sus dos hijos Cristian y Leandro Manfredotti quienes figuraban como autoridades del mismo .

La Justicia condenó por estos hechos al ex rector de la Unaf Carlos Dalfar o, al ex decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Unaf, Carlos Quijano , al ex contador de la misma facultad, Víctor Seminara , a un hombre que actuaba de nexo entre el gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el dictado de las carreras a distancias de la Unaf, Marcelo Castro , al secretario general de UPCN en Formosa, Isabelino Idoyaga y al ex rector del World College de Ushuaia, Carlos Gorosito .

El World College, que funcionaba en una oficina montada en el edificio Finisterre y luego de la denuncia presentada en el 2005 fue allanado por personal de la Gendarmería Nacional, a pedido del juzgado federal de Ushuaia, en respuesta a un exhorto librado por la justicia de Formosa, que investigaba presuntas irregularidades en la entrega de títulos universitarios.

La Justicia fueguina incompetente:

La denuncia habia sido formulada en 2005 por Germán Cruz, ex secretario privado de Guzmán, quien señaló que al retirar documentación del Ministerio de Educación fueguino vio "unos títulos" presuntamente otorgados a Angelica Guzmán por el World College

Las condenas:

Carlos Dalfaro

Carlos Quijano

Víctor Seminara

Marcelo Castro

Isabelino Idoyaga

hizo lugar a la indemnización solicitada por el Ministerio Publico Fiscal y la querella en representación de la UNAF. Se trata de tres millones de pesos a ser cubiertos de forma solidaria entre los condenados

La extensa investigación judicial analizó una compleja maniobra mediante la que se entregaban títulos universitario falsos a ciudadanos argentinos y españoles, a través de una triangulación administrativa que incluía al World College de Tierra del Fuego (dependiente de la Fundación World University) el cual funcionaba en el edificio Finisterre, al instituto español “Cibernos” y la Universidad Nacional de Formosa (Unaf).El World College supuestamente dictaba clases virtuales en Ushuaia para tecnicaturas superiores sin reconocimiento oficial, ni provincial, ni nacional, a partir de 2001 yEn ese momento el juez penal de Ushuaia Javier De Gamas Soler se declaró incompetente para actuar en la causa que investigaba la entrega de títulos inválidos a través del World College.La Justicia de Formosa condenó en estos dias y luego de mas de una decada por estos hechos al ex rector de la Unaf, al ex decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios de la Unaf,, al ex contador de la misma facultad,, a un hombre que actuaba de nexo entre el gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el dictado de las carreras a distancias de la Unaf,, al secretario general de UPCN en Formosa,Los jueces hallaron a los imputados como penalmente responsables de una variada cadena de delitos, entre ellos, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, falsificación de instrumentos públicos y estafa.Por su parte, el ex tesorero de la Unaf,De todos modos, la nueva sentencia no será operativa hasta tanto no quede firme y aclaró que los abogados defensores todavía pueden recurrir el fallo ante instancias superiores de la Justicia.