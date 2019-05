El ex intendente de Ushuaia y candidato a Legislador por Ser Fueguino Federico Sciurano, critico a la gestión Vuoto por distorsionar la realidad con la cual encontró el Municipio al momento de asumir. “Siempre un dirigente tiene la obligación de decir lo que piensa”, afirmó. Recordemos que hace un tiempo en declaraciones radiales en Ushuaia, Sciudano dijo que necesitaba que a Vuoto le vaya bien (ver) esperemos que esta vez no salga en unos días a desmentir otra vez sus propias declaraciones realizadas esta vez a una radio de Rio Grande .

Critica a la gestión Vuoto:

Sciurano sostuvo respecto de la obligación que “tiene todo dirigente de bien que tiene que tener la hombría de opinar siempre lo mismo” yasegurando que “los argumentos han sido bastante paupérrimos, donde desde el mismo informe del TCM se habla claramente de deuda flotante, con lo cual no se puede hablar ni siquiera de deuda, porque es lo que vos recaudas todos los meses, y es lo que ejecutas de pago todos los meses”. Además señaló que “Vuoto estuvo cuatro años en el Concejo Deliberante, y nunca dio una opinión con respecto a ninguna de estas cuestiones”.En este sentido sostuvo que a “mi me paso una cosa como esta cuando yo estaba en el Concejo Deliberante, yo era oposición, y siempre quise tener la prudencia de opinar de lo que yo estaba dispuesto hacer siendo intendente de la ciudad, y así fue como me maneje a lo largo de toda mi vida”.Por lo cual sostuvo que “tenemos una inflación que lamentablemente en el proceso recesivo en el que estamos hace mucho daño, por lo cual estaría muy falto de criterio para poder dar una opinión razonable, por lo cual creo que el gobierno nacional ha realizado cosas que están bien, y han hecho cosas que están mal, me parece entre las cosas que están bien se encuentra la incorporación de Argentina en su relación con el mundo, donde había una estructura diplomática muy vinculada solamente a Venezuela, Irán, y algún otro país más de ese perfil, y eso al país también le hacía mucho daño, como también me parece que la decisión de poder encontrar un proceso de construcción que tenga que ver con la posibilidad de darnos cuenta de que no podemos tener tres tipos de dólar distinto porque eso también hace mucho daño, y muy dificultoso poder crear una estructura de crecimiento económico y productivo que pueda trascendernos a nosotros como generación, también eso es muy difícil”.El gobierno anterior tomó “buenas decisiones como por ejemplo generar la AUH, y este gobierno también tomó buenas decisiones como continuar con las AUH, incluso promocionarlas en un porcentaje mayor, y como creo que hoy hay una relación con el mundo que hoy tenemos que tratar de potenciar porque en parte nos va a ayudar también, sea quien sea el gobierno que viene, nos va a ayudar a poder encontrar una estructura que genere empleos, a pesar de que decirlo es más fácil que hacerlo, pero también es verdad que uno tiene que tener la hombría de bien de opinar siempre lo mismo”, explicó.Por otro lado, Sciurano se refirió a los críticos de sus dos gestiones al frente del Municipio de Ushuaia señalando que “siempre la mirada que uno tiene es parcial, sobre todo cuando vos estuviste cuatro años en el Concejo Deliberante (por Walter Vuoto), y nunca diste una opinión con respecto a ninguna de estás cuestiones”.Finalmente se refirió a la situación económica en la cual dejó a la municipalidad en el 2015, para lo cual manifestó que “”.