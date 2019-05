De acuerdo al relevamiento de la Secretaría de Comercio de Tierra del Fuego, en las dos cadenas de supermercados de la provincia, el mayor porcentaje de disponibilidad de productos se registra en Río Grande. Sin embargo son reiterados los reclamos por faltantes en la góndola. El secretario, Adrián Lungwitz, aclaró que “ no podemos sancionar, sino únicamente informar la situación a Nación que determina la multa, si corresponde ”.

en Río Grande existe un 65 por ciento de cumplimiento en La Anónima y un 60 por ciento en Carrefour; mientras que en Ushuaia hay un 60 por ciento en La Anónima y un 37 por ciento en Carrefour

todos deben estar en la góndola a disposición del cliente, sin faltantes; y si el titular de la lista no está, debe haber un sustituto

El funcionario aclaró que desde la Secretaría de Comercio de la provincia, “no somos autoridad de aplicación para poder sancionar”, advirtió. Y lamentó que “nos sentimos atados de manos porque vamos a fiscalizar, vemos que hay faltantes de productos o diferencias de precios entre góndola y caja, pero no podemos sancionar sino solamente informar la situación”, dijo.

Cabe recordar que el Programa Precios Esenciales, que comenzó a fines de abril, incluye para Tierra del Fuego un listado de 62 productos de consumo básico que deberán mantener su precio por seis meses, y encontrarse a disposición de los consumidores en las dos cadenas de supermercados presentes en la provincia.

A pocos días del lanzamiento del Programa Precios Esenciales a nivel nacional, desde la Secretaría de Comercio de la provincia ya se concretaron tres relevamientos de control para verificar la disponibilidad de productos en las góndolas de los supermercados.“Si bien no es un porcentaje bajo, aún dista mucho del 100 por ciento”, señaló Lungwitz, y destacó que de los 62 productos que integran el listado del Programa Precios Esenciales en Tierra del Fuego, “”, remarcó.Según explicó Lungwitz, “realizamos relevamientos semanales; cuando detectamos incumplimientos mandamos un informe a Nación, y allí se determinan las sanciones si corresponden”, indicó. En tanto observó que “ya que es un acuerdo voluntario de las empresas, muchas veces Nación no tiene voluntad de multar y los vecinos se enojan con nosotros, pero la verdad es que no podemos sancionar”, reiteró.Asimismo expuso que, en referencia al Programa Precios Cuidados, “el relanzamiento fue el 7 de mayo, con un promedio de aumento del 5 por ciento”, sin embargo, “desde Nación todavía no nos han enviado el listado de productos, por lo cual tampoco poder controlar y verificar que se esté cumpliendo”, criticó.