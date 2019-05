Organizaciones gremiales y sociales de la ciudad de Ushuaia presentaron una nota dirigida al Ministro de Educación de la provincia, donde repudian las amenazas de Juan José Mateo, Subsecretario de Educación Secundaria, hacia la comunidad educativa del Centro Polivalente de Arte, luego que este amenazó con intervenir el Centro Polivalente de Arte si continúan las sentadas de protesta por parte de estudiantes de dicha institución.

En tanto tambien se elevo una nota al Ministerio de Educacion pidiendo la renuncia del funcionario:

Desde el Centro de Estudiantes del IPES, Florentino Ameghino, emitieron un comunicado solidarizándose con los reclamos que vienen sosteniendo los estudiantes del Polivalente de Arte de Ushuaia. Además cuestionaron los dichos de un funcionario del Ministerio de Educación, quien les habría dicho a los estudiantes del Polivalente que de no cesar con las medidas de protesta terminarán con el colegio intervenido.En el mismo sentido señalaron que “Durante las últimas semanas, el Centro de Estudiantes del colegio, por mandato soberano de la asamblea estudiantil, realizó medidas de fuerza como las sentadas, asamblea permanente y marcha al ministerio en búsqueda de respuestas y soluciones”. Relatan luego que “En un primer encuentro con el ministro Romero y el subsecretario Mateo, los estudiantes reclamaron por el estado del edificio y por el arreglo de una caldera que se había incendiado. En respuesta, los funcionarios dijeron a los estudiantes que si no levantaban la sentada “terminarían como el IPES””, advirtieron desde Sudestada.“Como estudiantes y docentes en formación, consideramos de gravedad que funcionarios públicos utilicen su investidura para amenazar a los estudiantes que están reclamando por sus derechos. De igual gravedad consideramos que se utilice de manera “ejemplificadora” la intervención de una institución educativa y pública, nuestra institución. Situación que el ministerio sostiene hace más de un año y que, sabemos, utiliza para amedrentar a integrantes de la comunidad educativa de otras instituciones educativas cuando también reclaman por su derecho a enseñar y aprender en condiciones dignas, aptas y seguras”, remarca el comunicado del Centro de Estudiantes “Sudestada”.Para terminar expresando los estudiantes del IPES Florentino Ameghino que “Como Centro de Estudiantes, brindamos todo nuestro apoyo y acompañamiento a nuestros compañeros del Colegio Polivalente de Artes”.Juan José Mateo, Subsecretario de Educación Secundaria, amenazó con intervenir el Centro Polivalente de Arte si continúan las sentadas de protesta por parte de estudiantes de dicha institución.Exigimos que se le inicie un sumario, la inmediata renuncia, y se le apliquen las sanciones que correspondan.La violencia verbal no permite el diálogo ni la convivencia pacífica, ni a resolver problemas, solo enseña a aplicar la ley del más fuerte, a callar y a someterse.B) Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego: exigimos la sanción que corresponda, previo sumario. No alcanza con que se retracte ni se disculpe, ante la violencia a menores y el abuso de poder, hay normas por aplicar, la primera es el apartamiento del cargo.Somos: Agrupación 23 de Septiembre, AFEP, LUZ Y FUERZA, SOEM, SADOP TDF, APUN, MAC, PO, Colectivo Pan y Texto, SUTEF, CTA-A TDF, FM Nuestras Voces, Asociación Civil Unión por los Derechos Humanos, Sindicales y Políticas, Multisectorial de DDHH Ushuaia”.