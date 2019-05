Pedirán suspender la licencia a taxistas que agredieron al remisero Raúl Maximiliano Meza en la madrugada en la ciudad de Rio Grande, el damnificado relató la agresión sufrida frente al kiosco Store54 por parte de dos taxistas, para los cuales desde la agencia Malvinas solicitarán al municipio una intervención ejemplificadora.

“ El primero agresor sería el número 161 y el segundo el 179 que denuncié, según lo que me dijeron ahí en el lugar, que es el de campera azul que se ve en el video ”, contó Meza quien presenta un corte en la oreja, pómulo y derrame en el ojo, “es la primera vez, quiero se solucione esto no se puede trabajar así, no se porque tanta violencia será la falta de trabajo o por que la gente misma elige más al remis que al taxi”

La agencia presentará una nota ante el municipio a fin de que se tome una medida ejemplificadora con los taxistas involucrados.

Meza, quien ya hizo la correspondiente denuncia policial, relató, “yo estoy parado esperando pasaje, estaba dos remises mñas y viene un taxi de la ATURG tocando bocina, el remis que está atrás mio me deja salir, y aparece el tachero diciéndome que le robé el pasaje, cosa que no era así ya que era pasaje propio de la agencia”.Ahí empezó la discusión “me decía que yo no puedo levantar pasaje, cosa que no es así y le digo se retire y se va pero vuelve a insultarme ahí lo empujo y me pegan a traición desde atrás”.“Se van a tomar cartas en el asunto y se llegará a la instancia que se deba llegar”, dijo, respondiendo ante la consulta sobre la posible suspensión de la licencia a los agresores, “sería lo correspondiente”.