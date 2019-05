La fórmula Melella-Urquiza lanzó su campaña a la gobernación con un acto en el gimnasio Sportivo de la ciudad de Rio Grande, con ácidas críticas al Gobierno Provincial y recordando a Nestor y Cristina, ante la mirada de su compañera de formula Monica Urquiza, quien llamativamente se encuentra en la vereda de enfrente de la política K, al igual que el actual concejal por la UCR en Ushuaia, Juan Manuel Romano que también se encontraba en el acto, que fue una mezcla del todo vale en cuestiones políticas con tal de llegar o mantenerse.

La presentación de la formula en Ushuaia se realizara en la sede del MPF este jueves a las 20:00; y el viernes a las 19.30 en la planta de Renacer se desarrollará un acto de presentación de la dupla Melella-Urquiza

Federico Greve

Damián Loffler

y la actual Senadora Nacional por el MPF,

Miriam Boyadjian

no se les cae la cara de vergüenza a muchos que ajustaron en todo momento, congelando salarios, y hoy pueden repartir dinero, repartir de todo, pero lo que no pueden repartir es dignidad

No olvidó a los sindicatos que han decidido apoyar la reelección de Bertone

Pelea desigual con Bertone

Federico Greve, Mónica Acosta (RENACER), Emmanuel Trentino del gremio UTEDYC, Daniel Rivarola ex ministro de Bertone y actual Secretario del gremio mercantil y en quinto lugar Verónica Portillo

Paula Cejas

Analuz Carol

quien solo se caracterizo durante todo su mandato nacional que finaliza este año en ser una de las parlamentarias que menos hablo en cuatro años

En el ultimo tiempo la figura de Melella y su entorno parece empecinado en sumar los descartes políticos de otros partidos, ex funcionarios y personajes que solo pretenden seguir en la función publica, sin merito alguno, los cuales están restandole de manera alarmante un caudal de votos que ya tenia ganado entre el voto independiente

En cuanto al acto de la ciudad de Rio Grande, hubo varios oradores antes del discurso de cierre del acto que estuvo a cargo del candidato a gobernador Gustavo Melella, quien tuvo un encendido discurso que en todo momento apuntó al Gobierno Provincial.La más aplaudida, y que acompañó también el discurso, fue la candidata a la intendencia de Río Grande, Analía Cubino, quien ya tuvo su lanzamiento con anterioridad.Invitó a toda la militancia presente a golpear “puerta por puerta” en las tres ciudades fueguinas, para buscar el acompañamiento necesario y lograr el triunfo en las elecciones provinciales.Reivindicó el sueño de los convencionales del MPF de una provincia grande, y no una provincia para unos pocos, que “expulsa” a los que pierden su trabajo. Cargó contra el gobierno provincial por destinar “millones para la compra de voluntades” y advirtió que acompaña y seguirá acompañando las políticas neoliberales del gobierno nacional. “Hoy pueden repartir todo, dinero y los elementos que quieran, pero lo que no son capaces de repartir es dignidad y empleo, porque la vendieron y la entregaron”, sentenció.“Que tiren con todo lo que tengan, que nosotros vamos a devolver con trabajo, con compromiso y con transparencia. Usen la justicia, usen los medios de comunicación amigos, usen lo que quieran”, desafió.“Tenemos lo que ellos no tienen: tenemos convicción, dignidad, la frente bien alta y el compromiso de trabajar por todos, sobre todo por los que menos tienen y por los que más sufren en nuestra provincia la política del ajuste.Solamente los que entregaron las banderas a cambio de otras cuestiones. ¿Quién puede olvidarse de una persona de calidad y dignidad en nuestra provincia, como Doña Elena Mingorance, que llevó adelante el MPF y junto a otros la Constitución de nuestra provincia? Tuvieron el sueño de una provincia grande, que es el que queremos tener hoy, y no de una provincia chiquita, que expulsa al que pierde el empleo”, criticó.Algunos de los candidatos que sumo Melella a su campaña: Muchos de ellos mas que sumar votos lo restan tal el caso de la ex gobernadora Fabiana Rios y el PSP, ademas de varios de los integrantes de la lista de legisladores del MPF.En Forja la candidata a intendente sera Analía Cubino Paz y los concejales,