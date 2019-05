En sesión especial y por unanimidad de todos los legisladores se aprobaron la totalidad de las leyes enviadas por el Ejecutivo Provincial. De esta manera quedó sancionada la ley que declaró la emergencia comercial y la que amplió beneficios para los contribuyentes cumplidores la misma había sido solicitado por las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande. Una ley que en la letra chica mas titulo electoral que beneficios reales no solo para los comerciantes, sino para mantener las fuentes laborales, ya esto ultimo no se garantiza en ninguna parte de la misma .

En concreto, se aprobó la “la emergencia comercial en Tierra del Fuego por el término de 180 días corridos, prorrogables por mismo plazo” que autoriza “a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), a suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite, durante el plazo de la emergencia”. Esta medida había sido solicitada por la Cámara de Comercio de Río Grande, para que la Provincia pueda gestionar ante la AFIP que ese organismo nacional también suspenda sus ejecuciones fiscales contra comercios y empresas radicadas en la Provincia.

incrementa los límites de las bases imponibles a considerar para el otorgamiento del beneficio y la modificación de los porcentajes a aplicar respecto del mismo, siendo estas de un 15% para aquellos contribuyentes cuya base imponible anual no supere la suma de 60 millones de pesos; y de un 8% para aquellos contribuyentes que superen la base imponible anual propuesta

Los beneficios son mas mediaticos que reales:

“En términos reales desde la AREF no hay un impacto económico muy importante”, “las cámaras pidieron algún beneficio para el contribuyente y se presentó otro proyecto, para los que están al día con la AREF, que son aproximadamente un 5%, es decir cinco de cada cien contribuyentes que están regulares y pagan al día. Se le amplía el porcentaje de descuentos, que pasan del 3 al 8%, y del 12 al 15%. Esto también está acotado en cantidad de beneficiarios, por eso en comisión pusimos nuestros reparos porque deberíamos buscar la forma de flexibilizar el acceso a esos beneficios”.

En épocas electorales y por primera vez en tres años y medio, la Legislatura con el voto del FPV, MPF y UCR aprobaron por unanimidad todos los proyectos de ley que integraron el orden del día de una sesión.Aun cuando al momento de analizar los proyectos quedó planteada alguna disparidad de criterios entre oficialistas y opositores, esa disidencia no se trasladaron al momento de la votación.Al proyecto, que contaba con dictamen de comisión,. Además se resolvió invitar a los municipios y a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande a adherir a emergencia en cuestión.La norma aprobada “consta de dos partes, la emergencia comercial propiamente dicha que presentó el Ejecutivo, para evitar las ejecuciones fiscales de AREF. Eso abarca un universo de 1,3% de contribuyentes. Según lo que nos manifestaron en las comisiones, uno de cada cien contribuyentes aproximadamente puede estar en una condición de riesgo de ejecución fiscal. De esta forma se autoriza a la AREF a no accionar contra estos contribuyentes.”.Desde la UCR indico el legislador Rubinos “Planteábamos que con tres pagos continuos del tributo en tiempo y forma pudieran tener el beneficio, dado que hoy se requiere pagar doce meses seguidos en tiempo y en forma y queda muy lejos. No es una solución y lo dijimos, y”, remarcó.